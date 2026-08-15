Fluminense enfrenta Palmeiras com a cabeça na Argentina Tricolor busca resposta no Brasileirão, mas também quer recuperar confiança antes de decisão na Argentina

O Fluminense entra em campo neste sábado (15) contra o Palmeiras com um olhar que vai além dos três pontos no Campeonato Brasileiro. Em meio à mudança no comando técnico e à proximidade da decisão contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, o Tricolor também encara o duelo no Maracanã como chance para recuperar confiança e ajustar o time antes da viagem para Mendoza.

➡️Escalação do Fluminense: Marcão estreia contra o Palmeiras com dor de cabeça

A partida será a primeira após a demissão de Luis Zubeldía. O argentino deixou o clube depois do empate por 0 a 0 com a La Lepra, na terça-feira, resultado que manteve completamente aberta a disputa por uma vaga nas quartas de final da Libertadores.

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A decisão da diretoria de interromper o trabalho de Zubeldía também passou pela tentativa de provocar uma reação imediata no ambiente. Internamente, o entendimento era de que a sequência sem vitórias vinha afetando cada vez mais a confiança dos jogadores e dificultando uma recuperação. Agora, Marcão terá o Palmeiras, líder do Brasileirão, como primeiro desafio.

Jogo vale mais que três pontos

O Fluminense, obviamente, entra em campo para vencer. O adversário, porém, é o líder do Campeonato Brasileiro e também precisa do resultado para sustentar a vantagem na parte de cima da tabela. Por isso, mais do que apenas o placar, o desempenho também terá peso importante para o Tricolor.

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Depois de partidas marcadas por erros técnicos, pouca confiança e dificuldade para transformar posse de bola em chances claras, o clube busca uma resposta que possa ser levada para a Argentina. A ideia é chegar à terça-feira com um time mais seguro. Marcão deixou essa preocupação clara na véspera do confronto.

— A gente focou hoje em fazer um treino específico para os nossos jogadores, elevar a confiança deles. Mostrar para eles o que já fizeram até aqui, o que podem fazer, o que são capazes de fazer — afirmou o treinador interino, que também falou em uma "virada de chave" e pediu apoio da torcida no Maracanã.

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O duelo deste sábado também será uma oportunidade para testar soluções pensando no Independiente Rivadavia. O Fluminense teve muita posse de bola, mas pouca profundidade, cometeu erros técnicos em sequência e permitiu ao adversário explorar transições ofensivas.

Contra o Palmeiras, Marcão poderá observar alternativas de formação, comportamento e peças que podem ser utilizadas quatro dias depois, em Mendoza. Isso não significa tratar o Brasileirão como secundário. O Fluminense segue brigando na parte de cima da tabela e precisa pontuar.

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Marcão assume comando do Fluminense após queda de Zubeldía

Após o pedido de demissão de Zubeldía, o Marcão foi designado interinamente pela décima vez para a função de treinador do Fluminense. A experiência como interino tornou Marcão uma figura de confiança da diretoria do Fluminense. O profissional foi nomeado auxiliar-permanente em 2019, ao retornar ao clube, e tem moral internamente.

A primeira vez de Marcão como técnico interino do Fluminense foi em fevereiro de 2016, quando substituiu Eduardo Batista. Desde então, ele esteve à frente do time em diferentes momentos de transição, sempre assumindo a equipe em momentos de pressão após saídas de treinadores.

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Marcão no comando do treino do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC) Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.

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