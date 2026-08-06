Franclim estuda opções para o Botafogo com desfalque de Huguinho
Glorioso encara o Fluminense pelo Brasileirão sem o volante destaque dos últimos jogos
O Botafogo volta a campo no sábado (8), no Nilton Santos, para o clássico com o Fluminense, e o técnico Franclim Carvalho terá de achar alternativa para o meio-campo. Um dos destaques da equipe, o volante Huguinho cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será desfalque.
+ Vitinho cita foco do Botafogo e revela encontro com provável investidor
+ Franclim analisa janela de transferências do Botafogo e projeta clássico
Franclim Carvalho tem algumas possibilidades e falou disso em entrevista coletiva no CT Lonier, mas sem cravar possíveis substitutos. Quem está em pauta é Domingos Andrade, angolano recém-contratado do Porto B e que está apto para jogo.
– Faz-nos falta o Huguinho, primeiro ponto. Muita falta, porque é um jogador que nos tem acrescentado muito num determinado momento do jogo. Temos duas possibilidades que podemos ver ali na função do primeiro volante. Vamos chamar assim. O Domingos é uma delas. Está preparado para começar o jogo. Portanto, temos até sábado para decidir. Não sei se vai jogar o Domingos ou não, ou até posso saber, mas não lhes posso dizer. Mas ele está preparado para jogar de início – disse o técnico do Botafogo.
Uma saída para o técnico do Glorioso é refazer o desenho do setor, com a dupla de volantes sendo formada por Cristian Medina e Danilo, e Álvaro Montoro voltando à faixa central. Isso daria a possibilidade de mudança em um dos pontas.
Huguinho ganhou vaga
Jovem volante criado nas categorias de base do Botafogo, Huguinho recebeu oportunidade contra o Corinthians, antes da pausa para a Copa do Mundo, quando Danilo pediu para não atuar e foi afastado.
O camisa 75 foi bem, mostrou sua imposição como primeiro homem de meio-campo e não saiu mais da equipe titular nos seis compromissos pelo Brasileirão. Mais uma das "Joias do Bairro" que desponta sob o comando do técnico português.
Franclim Carvalho ainda terá as atividades desta quinta e sexta-feira para definir o 11 inicial do Alvinegro no clássico. Se o rival chega abalado após a eliminação para o Vasco na Copa do Brasil, o Botafogo, por sua vez, exala motivação pelas boas atuações e resultados (duas vitórias e um empate) conquistados no retorno do calendário.
📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Botafogo
Vitinho cita foco do Botafogo e revela encontro com provável investidorHá 19 horas
Fora de Campo
Almada, Luiz Henrique e Danilo: Braune é sincero sobre negociaçõesHá 21 horas
Botafogo
Franclim analisa janela de transferências do Botafogo e projeta clássicoHá 23 horas
Botafogo
Ferraresi fala de renovação com o Botafogo e projeta clássico com FluminenseHá 1 dia
Botafogo
Botafogo vence concorrência e contrata Matheus Henrique, da Ponte PretaHá 1 dia
Botafogo
Justiça do Rio publica edital da Recuperação Judicial da SAF BotafogoHá 1 dia
Mais LANCE!