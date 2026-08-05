Vitinho cita foco do Botafogo e revela encontro com provável investidor Ferraresi e Franclim Carvalho também deram entrevista nesta quarta-feira (5)

Em dia de entrevistas no CT Lonier, o lateral-direito Vitinho falou dos planos do Botafogo para a sequência da temporada. O defensor optou por projetar jogo a jogo, citou a importância da Sul-Americana, e revelou possibilidade de encontro com Gabriel de Alba, futuro dono da SAF.

A prioridade do Botafogo para o segundo semestre está em pauta, com a equipe subindo no Brasileirão e vendo a Sul-Americana no posto de favorito.

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– O clube inteiro quer ganhar sempre. Mas, no nosso dia a dia, a gente não conversa sobre título, sempre sobre o próximo jogo. O Franclim, desde chegou, deixou isso claro: a gente não pensa lá na frente, mas no agora. E é isso que a gente vem fazendo. A gente tem um jogo agora no fim de semana, e depois tem um jogo da Sul-Americana, que a gente espera sair com um resultado positivo de lá, apesar de ser um jogo na altitude, um jogo difícil. Eu joguei algumas vezes e eu sei como que é, mas nada é impossível. E vamos pensar em título lá na frente, agora é fazer um bom resultado para a gente conseguir o que a gente almeja no futuro – disse Vitinho.

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A pausa para a Copa do Mundo e o intervalo no calendário nas últimas semanas foram muito valorizadas. O Botafogo se organizou, voltou bem e conseguiu duas vitórias em três jogos.

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– O treino é importante. Aqui no Brasil, a gente não tem muito tempo. Joguei muito tempo lá fora e lembro que a pré-temporada tinha seis a sete semanas. Aqui não existe isso. Então, quando a gente tem esse tempo para treinar, um tempo só entre a gente, é bom para conhecer o grupo. Jogar com a torcida do Botafogo no estádio é uma emoção diferente. Espero que estejam presentes. Vamos nos preparar para fazer um bom jogo, um bom clássico e sair com a vitória.

Com o clube em transição para a gestão da GDA Luma, o elenco vive a expectativa pelo encontro com o empresário Gabriel de Alba, o que deve acontecer nas próximas semanas. Ainda sem um contato formal entre as partes, o plantel tem mostrado felicidade com as notícias renentes.

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– Ele está para vir aqui. Ainda não conversamos com ele. Falamos com outras pessoas. Sabemos o plano do Botafogo, claro que não vou falar nada aqui (risos). Fico feliz porque tudo que estão falando pra gente, está acontecendo – destacou Vitinho.

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Em agosto, o Glorioso terá quatro jogos pelo Brasileirão, contra Fluminense, Vitória (fora), Athletico-PR e Flamengo (fora), além das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Cienciano, do Peru.