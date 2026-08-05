Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vitinho cita foco do Botafogo e revela encontro com provável investidor

Ferraresi e Franclim Carvalho também deram entrevista nesta quarta-feira (5)

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
05/08/2026 14:33
Favorite o Lance! no Google
Vitinho concede entrevista no CT Lonier
Vitinho concede entrevista no CT Lonier (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Em dia de entrevistas no CT Lonier, o lateral-direito Vitinho falou dos planos do Botafogo para a sequência da temporada. O defensor optou por projetar jogo a jogo, citou a importância da Sul-Americana, e revelou possibilidade de encontro com Gabriel de Alba, futuro dono da SAF.

A prioridade do Botafogo para o segundo semestre está em pauta, com a equipe subindo no Brasileirão e vendo a Sul-Americana no posto de favorito.

continua após a publicidade

➡️ Franclim analisa janela de transferências do Botafogo e projeta clássico

– O clube inteiro quer ganhar sempre. Mas, no nosso dia a dia, a gente não conversa sobre título, sempre sobre o próximo jogo. O Franclim, desde chegou, deixou isso claro: a gente não pensa lá na frente, mas no agora. E é isso que a gente vem fazendo. A gente tem um jogo agora no fim de semana, e depois tem um jogo da Sul-Americana, que a gente espera sair com um resultado positivo de lá, apesar de ser um jogo na altitude, um jogo difícil. Eu joguei algumas vezes e eu sei como que é, mas nada é impossível. E vamos pensar em título lá na frente, agora é fazer um bom resultado para a gente conseguir o que a gente almeja no futuro – disse Vitinho.

➡️ Ferraresi fala de renovação com o Botafogo e projeta clássico com Fluminense

A pausa para a Copa do Mundo e o intervalo no calendário nas últimas semanas foram muito valorizadas. O Botafogo se organizou, voltou bem e conseguiu duas vitórias em três jogos.

continua após a publicidade

– O treino é importante. Aqui no Brasil, a gente não tem muito tempo. Joguei muito tempo lá fora e lembro que a pré-temporada tinha seis a sete semanas. Aqui não existe isso. Então, quando a gente tem esse tempo para treinar, um tempo só entre a gente, é bom para conhecer o grupo. Jogar com a torcida do Botafogo no estádio é uma emoção diferente. Espero que estejam presentes. Vamos nos preparar para fazer um bom jogo, um bom clássico e sair com a vitória.

Com o clube em transição para a gestão da GDA Luma, o elenco vive a expectativa pelo encontro com o empresário Gabriel de Alba, o que deve acontecer nas próximas semanas. Ainda sem um contato formal entre as partes, o plantel tem mostrado felicidade com as notícias renentes.

continua após a publicidade

– Ele está para vir aqui. Ainda não conversamos com ele. Falamos com outras pessoas. Sabemos o plano do Botafogo, claro que não vou falar nada aqui (risos). Fico feliz porque tudo que estão falando pra gente, está acontecendo – destacou Vitinho.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

📆Agosto será mês cheio para o Botafogo

Em agosto, o Glorioso terá quatro jogos pelo Brasileirão, contra Fluminense, Vitória (fora), Athletico-PR e Flamengo (fora), além das oitavas de final da Copa Sul-Americana contra o Cienciano, do Peru.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Braune, torcedor e influencer do Botafogo durante palestra da RIW

Fora de Campo

Almada, Luiz Henrique e Danilo: Braune é sincero sobre negociações

Há 2 horas
Franclim Caravlho concede entrevista no CT Lonier

Botafogo

Franclim analisa janela de transferências do Botafogo e projeta clássico

Há 4 horas
Ferraresi concede entrevista no CT Lonier

Botafogo

Ferraresi fala de renovação com o Botafogo e projeta clássico com Fluminense

Há 4 horas
Matheus Henrique assinou com o Botafogo

Botafogo

Botafogo vence concorrência e contrata Matheus Henrique, da Ponte Preta

Há 19 horas
Estádio Nilton Santos é a casa do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo

Justiça do Rio publica edital da Recuperação Judicial da SAF Botafogo

Há 23 horas
Cauã Machado assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo

Botafogo

Botafogo assina contrato profissional com atacante Cauã Machado

Há 1 dia
Mais LANCE!
Raul jogou apenas 23 jogos pelo Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

De saída para Portugal, goleiro Raul se despede do Botafogo

John Textor perdeu o controlo do RWDM Brussels, da Bélgica

John Textor contesta mudança societária em clube da Bélgica

Chris Ramos com o microfone na mão em sua apresentação como reforço do Real Oviedo

Chris Ramos elogia Oviedo após empréstimo pelo Botafogo

Estêvão Prates Benincá é o novo presidente do Conselho de Administração da SAF Botafogo

Botafogo define novo presidente do Conselho de Administração da SAF

Valdeir The Flash

Por onde anda Valdeir 'The Flash', ex-atacante do Flamengo, Botafogo e São Paulo?

Igor Jesus comemorando gol em Sporting x Nottingham Forest

Igor Jesus chama atenção em Sporting x Nottingham Forest

Troféu Copa Sul-Americana.

Oitavas da Sul-Americana estão definidas e garantem valor milionário aos clubes

Elenco do Botafogo conversa com o técnico Franclim Carvalho

Botafogo se reapresenta com novidades e mira mês cheio

Pri Back com uniforme do Cruzeiro corre no gramado

Pri Back e Vanessinha projetam reta decisiva do Cruzeiro no Brasileirão Feminino

Bruno Nazário joga pelo Henan FC, da China

Ex-Botafogo e Vasco, meia recebe prêmio na Superliga Chinesa

Lucas Monzón é o novo reforço para a zaga do Botafogo

Lucas Monzón realiza sonho no Botafogo e mira título em 2026

Paulo-Boston River - Partida entre São Paulo e Boston River (URU), pela rodada final da fase de grupos da Copa Sul-Americana, nesta terça-feira (26), no Morumbis, na cidade de São Paulo (SP).

Chaveamento da Sul-Americana: Brasil tem cinco times nas oitavas

Schwenck

Por onde anda Schwenck, ex-atacante de Botafogo e Cruzeiro?