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AO VIVO: Botafogo apresenta Tiquinho Soares como reforço

Atacante retorna ao Glorioso após um ano e meio

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/08/2026 13:27
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Tiquinho Soares foi anunciado pelo Botafogo
Tiquinho Soares assinou com o Botafogo até o fim de 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo apresenta nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, o atacante Tiquinho Soares como reforço para o restante da temporada. Assista à entrevista coletiva de apresentação do novo camisa 18 do Glorioso:

+ De volta à base, Lucas Emanuel comanda virada do Botafogo no Sub-17

Tiquinho Soares retorna ao Botafogo como composição de elenco, uma "sombra" para Arthur Cabral e Danilo Pereira, com contrato até o fim do ano. Internamente, lideranças do dia a dia do Glorioso acreditam que pode ser o último contrato profissional do centroavante, que terá metas no vínculo para uma extensão por mais seis meses.

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O atacante é um dos ídolos da geração de botafoguenses e foi peça identificada com o torcedor de 2022 a 2024. Pelo Botafogo, o jogador se firmou no futebol brasileiro, conquistou Brasileirão e Libertadores, e depois saiu para o Santos, no início de 2025.

Depois do Peixe, Tiquinho atuou pelo Mirassol, emprestado, até retornar ao Santos e rescindir o contrato na Justiça devido a atrasos salariais.

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Pelo Botafogo, Tiquinho Soares foi uma das primeiras contratações badaladas da era SAF, em 2022, e virou ídolo da torcida no ano seguinte. Já em 2024, foi peça importante no início da campanha da Libertadores e fez o gol no confronto direto com o Palmeiras, no Nilton Santos, talvez o mais importante de sua passagem, que foi de 120 jogos, 44 gols e 17 assistências.

Tiquinho Soares foi anunciado pelo Botafogo
Tiquinho Soares assinou com o Botafogo até o fim de 2026 (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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