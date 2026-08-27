Tiquinho Soares é regularizado e já pode atuar pelo Botafogo
Atacante ainda passa por recondicionamento físico
Apresentado como novo reforço do Botafogo para a sequência da temporada, o atacante Tiquinho Soares teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quinta-feira (27) e pode fazer sua reestreia pelo Glorioso.
O jogador confessou que vinha treinando em casa, após sua rescisão com o Santos, em maio, mas está longe da forma física ideal. A tendência é que ele não seja relacionado para o clássico com o Flamengo, no domingo (30), no Maracanã.
— Primeiramente, eu acho que eu tenho mais que me condicionar. Eu venho de um longo período que eu estava em casa, mas estava treinando. Então, eu vou deixar com os preparadores físicos, mas sempre sabendo que eu vou estar à disposição para ajudar o Botafogo sempre — disse o jogador.
— Eu estou treinando, estou treinando em casa, estava treinando, como eu falei. Não adianta colocar tudo "vai, joga", porque se não depois eu me machuco, aí acaba isso aqui, aí eu estou lascado. Então é uma coisa a se pensar com os preparadores físicos, com a comissão técnica. Como eu falei, eu estou querendo de verdade participar, estou querendo ajudar da melhor forma. Tenho certeza que na hora certa eu vou voltar e eu vou voltar com tudo.
Tiquinho Soares retorna ao Botafogo como composição de elenco, uma "sombra" para Arthur Cabral e Danilo Pereira, com contrato até o fim do ano. Internamente, lideranças do dia a dia do Glorioso acreditam que pode ser o último contrato profissional do centroavante, que terá metas no vínculo para uma extensão por mais seis meses.
Pelo Botafogo, Tiquinho Soares foi uma das primeiras contratações badaladas da era SAF, em 2022, e virou ídolo da torcida no ano seguinte. Já em 2024, foi peça importante no início da campanha da Libertadores e fez o gol no confronto direto com o Palmeiras, no Nilton Santos, talvez o mais importante de sua passagem, que foi de 120 jogos, 44 gols e 17 assistências.
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