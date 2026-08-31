Artista detalha bastidores da festa do Flamengo no clássico com o Botafogo Vitória por 3 a 0 marcou o aniversário de um ano da parceria do clube com a Betano

O Flamengo transformou o Maracanã em palco de uma grande festa antes da vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Brasileirão. O mosaico apresentado pela torcida, no Setor Leste, marcou o aniversário de um ano da parceria entre o clube e a Betano, patrocinadora master. Por trás da ação, porém, existe um processo que começa muito antes de a imagem ganhar forma nas arquibancadas.

Tito, artista responsável pela criação dos mosaicos nos jogos do Flamengo, revelou os bastidores do trabalho e explicou como funciona o processo, desde a escolha das imagens até a finalização das ilustrações.

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Segundo o artista, o tempo é um dos principais desafios para que o trabalho fique pronto antes da partida. A criação precisa ser concluída com antecedência para que a produção e os testes tenham margem suficiente antes do espetáculo.

— Começando pelo nosso maior desafio, que sempre vai ser o tempo. Sempre vai ser o tempo, porque, se eu entrego com um dia de atraso a ilustração, a produção vai ter um dia menos para produzir. Então, tudo tem que funcionar da melhor forma possível: o tempo de criação, o tempo da produção, para que a gente também consiga ter a margem para fazer o teste de saneamento um dia antes do jogo ou uma hora antes do jogo — explicou Tito.

Mosaico da torcida do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Daniel Ramalho/Divulgação Betano)

Escolha das imagens no mosaico de Flamengo x Botafogo

Para o mosaico do clássico, com 46 metros de largura por 25 metros de altura, a ideia foi reunir momentos que marcaram o primeiro ano da parceria entre Flamengo e a plataforma internacional de apostas esportivas. Entre as imagens escolhidas, estava uma de Léo Pereira comemorando com o gesto do violino justamente em um clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos.

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— Sobre o processo de escolha das fotos, a ideia era pegar momentos de todos os jogadores que marcaram nesse um ano da parceria entre o Flamengo e a Betano. E essa foi a escolhida do Léo Pereira, que foi ele fazendo o violino no clássico contra o Botafogo, no Nilton Santos — contou.

Desenho da comemoração do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Divulgação/Betano)

Depois da definição das fotos, começa o trabalho individual com cada jogador. Tito primeiro mapeia os traços da imagem e, em seguida, constrói a ilustração parte por parte.

— Eu faço parte por parte. Essa foi a parte do olho, parte da orelha. Venho, partezinha por partezinha, até finalizar tudo e depois eu venho colorindo. Eu gosto bastante de usar cor sólida e chapada, tanto que até minha sombra e o brilho que eu uso dentro sempre vão ser chapados. É o estilo de ilustração que eu gosto de fazer.

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O detalhe que ajuda a organizar o mosaico

Após concluir os traços e aplicar as cores, o artista acrescenta um elemento que considera fundamental para o resultado final: o outline, contorno colocado ao redor de cada ilustração.

A técnica permite que os jogadores permaneçam visualmente separados mesmo quando várias imagens são agrupadas no mesmo espaço.

— Por que eu gosto de usar esse outline? Porque, na hora que eu vou juntar todas as outras imagens, não fica poluído. Porque, se eu não uso o outline, vai ficar jogador em cima de jogador, momento em cima de momento. E o outline me permite destacar ali em volta da ilustração, dá o destaque, fica tudo separado e fica mais organizado visualmente no resultado final.

Montagem do desenho do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo (Foto: Divulgação/Betano)

O processo termina somente depois que cada imagem passa pelas etapas de traçado, coloração, sombra, brilho e contorno.

— Aqui já é ele, praticamente finalizado, que é o traçado, mais as cores, mais a sombra, mais o brilho. E eu ainda gosto de jogar um outline em volta de toda a ilustração.

Outras ações da festa no clássico entre Flamengo e Botafogo

Além do mosaico 3D, o cantor Dudu Nobre fez um show, que também contou com a participação da Charanga Rubro-Negra.

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