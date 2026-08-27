Tiquinho recebe a camisa 9 e celebra retorno ao Botafogo: 'Minha casa' Centroavante retorna com vínculo até o fim de 2026 e metas para renovação automática

O Botafogo apresentou nesta quinta-feira (27), no Estádio Nilton Santos, o atacante Tiquinho Soares como novo reforço para o restante da temporada, com contrato até o fim do ano e metas para renovação. O jogador, que recebeu a camisa 9, outrora com Danilo Pereira, é um dos ídolos da geração e festejou o retorno ao clube onde se destacou.

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— Queria dizer que estou muito feliz de voltar para a minha casa, lugar onde eu sempre quis estar. Vocês sabem muito bem disso. Meu empresário sabe muito bem também. Feliz de retornar. Acho que quando eu vim a primeira vez, eu não sabia o que era o Botafogo, até passar todos esses anos com o clube. Eu sei o que o Botafogo representa para mim e para a minha família. Então, estou muito feliz, motivado, mais motivado do que quando eu cheguei. Tenho certeza de que vou dar a vida por esse clube.

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Tiquinho confessou que era para te retornado ao Botafogo no início do ano, mas as coisas não evoluíram devido à crise da SAF no primeiro semestre. O jogador não escondeu a emoção ao falar do clube, afirmando que o Alvinegro sempre será a primeira opção.

— Já era para eu ter voltado há um bom tempo, essa é a verdade, só que o Botafogo estava passando por um momento de transfer ban, infelizmente não aconteceu devido a esse transfer ban. Mas agora já foi rapidinho (fez gesto de estalar dos dedos). Como eu falei, algumas pessoas me ajudaram nesse quesito, na volta para casa. Eu não vou citar nomes, mas a pessoa sabe. Então foi algo bem rápido, cara. Sinceramente, como eu falei, quando se trata de Botafogo, para mim, eu não discuto. Eu só aceitei esse desafio novamente e vestir a camisa do Glorioso e fazer parte dessa família — destacou.

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O novo camisa 9 do Alvinegro ainda se prepara fisicamente. Ele, que rescindiu com o Santos em julho e não joga desde 16 de maio, em sua passagem pelo Mirassol, foca no recondicionamento para ficar à disposição da comissão técnica.

— Eu acho que eu tenho mais que me posicionar. Eu vim de um longo período em que eu estava em casa, mas estava treinando. Então, vou deixar com os preparadores físicos, mas sempre sabendo que vou estar à disposição para ajudar o Botafogo sempre.

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Tiquinho Soares ao lado de Léo Coelho, diretor do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Veja outras respostas de Tiquinho Soares:

Passagens por Santos e Mirassol

— Ir bem ou não deixarem eu ir bem? Essa é uma pergunta que eu tenho até hoje. Eu sou um cara que não gosta de polêmica, nunca me envolvi em polêmica em toda a minha vida, em toda a minha carreira. Então são coisas que, no futebol, a maioria de vocês, acho que nenhum de vocês sabe o que acontece no extracampo, né?

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A passagem pelo Santos, cara, foi uma passagem muito difícil, não só para mim, mas para todos que passaram lá. Todos os jogadores tiveram essa dificuldade, porque foi um ano muito difícil para o Santos. E normalmente, quando um não está bem, pô, ninguém presta, entendeu? Essa passagem eu agradeço demais ao Santos, porque, como o nosso companheiro falou, é um clube gigante. E eu tive a honra de vestir aquela camisa e o seu peso, que é vestir a camisa do Santos. Quem estava lá sabe o quanto é difícil jogar ali.

Mudanças do clube

— Mais bonito, mais organizado. Mesmo quando eu cheguei, se não me engano, em 12 de agosto de 2022, estava nesse processo de reconstrução do clube. Volto hoje nesse mesmo processo. Então, como fiz parte do processo passado, quero fazer parte desse processo presente.

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Sentimento

— É uma coisa, sei lá, não sei explicar. É diferente, é diferente, o Botafogo é diferente. Então, eu sou muito grato a Deus por ter passado esse bom período pelo Botafogo. Agradecer mais uma vez o carinho de toda a torcida que sempre teve comigo, nos momentos maus que eu já passei aqui, e passei a maior felicidade da minha vida, que foi 2024. Então, estou feliz demais de estar aqui novamente, agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo. Bora, Fogão!