Ziyech desembarca no Rio para assinar com o Botafogo
Jogador estava marroquino ex-Chelsea e Ajax estava no Wydad Casablanca
Novo reforço do Botafogo, com contrato até 2028, o astro marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para exames médicos e assinatura de vínculo com o Glorioso. O jogador foi recebido por membros da diretoria e dezenas de torcedores no Aeroporto do Galeão.
+ Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?
Ziyech é a grande contratação do Glorioso na janela do segundo semestre. Ele estava no Wydad Casablanca, do Marrocos, e rescindiu o contrato para acertar com a equipe comandada pelo interino Rodrigo Bellão.
As tratativas aconteceram na última semana. Ziyech já havia gravado material para seu anúncio como reforço do Botafogo, mas as partes viram entrave no sábado (5), na parte da manhã, quanto a detalhes do projeto. Tudo foi contornado e a resposta positiva chegou ao clube horas depois.
O marroquino acumula passagens por Ajax, da Holanda, e Chelsea, da Inglaterra, e soma 64 partidas e 25 gol pela seleção de seu país. Na última temporada, vestindo a camisa do Wydad Casablanca, disputou 16 jogos e marcou nove vezes.
O jogador chega ao Glorioso com status para mudar o ataque de patamar após saídas na janela de transferências. Além dele, o Botafogo contratou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves, o volante Domingos Andrade, e os atacantes Danilo Pereira e Tiquinho Soares.
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