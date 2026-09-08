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Ziyech desembarca no Rio para assinar com o Botafogo

Jogador estava marroquino ex-Chelsea e Ajax estava no Wydad Casablanca

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 22:04
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Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro
Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Novo reforço do Botafogo, com contrato até 2028, o astro marroquino Hakim Ziyech, de 33 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira (8) para exames médicos e assinatura de vínculo com o Glorioso. O jogador foi recebido por membros da diretoria e dezenas de torcedores no Aeroporto do Galeão.

+ Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro
Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Ziyech é a grande contratação do Glorioso na janela do segundo semestre. Ele estava no Wydad Casablanca, do Marrocos, e rescindiu o contrato para acertar com a equipe comandada pelo interino Rodrigo Bellão.

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As tratativas aconteceram na última semana. Ziyech já havia gravado material para seu anúncio como reforço do Botafogo, mas as partes viram entrave no sábado (5), na parte da manhã, quanto a detalhes do projeto. Tudo foi contornado e a resposta positiva chegou ao clube horas depois.

O marroquino acumula passagens por Ajax, da Holanda, e Chelsea, da Inglaterra, e soma 64 partidas e 25 gol pela seleção de seu país. Na última temporada, vestindo a camisa do Wydad Casablanca, disputou 16 jogos e marcou nove vezes.

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Torcedores do Botafogo na chegada do Ziyech no aeroporto
Torcedores do Botafogo na chegada do Ziyech no aeroporto (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O jogador chega ao Glorioso com status para mudar o ataque de patamar após saídas na janela de transferências. Além dele, o Botafogo contratou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves, o volante Domingos Andrade, e os atacantes Danilo Pereira e Tiquinho Soares.

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