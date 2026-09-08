Botafogo busca Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, nos últimos dias da janela

O Botafogo ainda quer um atacante na reta final da janela de transferências e abriu conversas pela contratação de Matheus Gonçalves, revelado pelo Flamengo, que defende o Al-Ahli da Arábia Saudita.

As conversas foram abertas nos últimos dias, e o clube saudita acena positivamente para a liberação do jogador. Matheus Gonçalves surge, principalmente, como alternativa após a tentativa frustrada por Everton Cebolinha, do Flamengo, a caminho do Santos. As partes discutem os termos da possível negociação.

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Matheus Gonçalves tem outras sondagens, inclusive do Vasco, e retornar ao país o interessa no momento. O jovem, de 20 anos, tem seis gols e cinco assistências em 36 jogos nesta temporada de 2026 pelo Al-Ahli.

Ex-Flamengo, Matheus Gonçalves foi campeão da Champions da Ásia com o Al-Ahli (Foto: Reprodução/Instagram Matheus Gonçalves)

A expectativa é de conversa rápida entre as partes para tentativa de um desfecho, já que a janela de transferências fecha na sexta-feira (11). As informações são do "GE" e foram confirmada pela reportagem do Lance!.

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Botafogo no mercado

A diretoria alvinegra também consultou outros nomes como alternativas para a parte ofensiva, como o experiente Wilfried Zaha, ex-Crystal Palace, Fabricio Pérez, do Estudiantes e Emiliano Gómez, do Puebla-MEX.

Os cenários são diferentes nos três casos. Zaha tem vencimentos altos e considerados fora da realidade do clube, além de dúvidas quanto a situação física. Já com Fabrício e Emiliano, as consultas não avançaram neste primeiro momento.

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Na janela de transferências do segundo semestre, o Botafogo contratou os goleiros Warleson e Gabriel Batista, o lateral-esquerdo Paulinho, os zagueiros Lucas Monzón e Arthur Chaves, o volante Domingos Andrade, e os atacantes Danilo Pereira e Tiquinho Soares. Hakim Ziyech, marroquino ex-Chelsea, é outro próximo de assinar.

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