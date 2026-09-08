Arthur Chaves é apresentado pelo Botafogo e celebra acerto: 'Camisa pesada'

O Botafogo apresentou nesta terça-feira (8), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Arthur Chaves como novo reforço com contrato de empréstimo junto ao Hoffenheim, da Alemanha, até junho de 2027. O jogador, em entrevista coletiva, falou do desejo que tinha em retornar ao Brasil e como o projeto da SAF o atraiu.

+ Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

Arthur Chaves já vinha sendo mapeado pelo Glorioso em janelas anteriores, mas o clube não tinha conseguido avançar pela chegada do defensor. Ele brigará por posição com Ferraresi, Lucas Monzón e Justino.

continua após a publicidade

— Agradeço à diretoria por todo o esforço feito na contratação. Estou sendo observado há algum tempo e sempre tive esse interesse de voltar ao Brasil e ir para o Botafogo. Agora conseguimos concretizar e estou muito feliz de estar aqui — disse o jogador.

— Desde que soube que o Botafogo estava me observando, tive uma conversa com meu empresário e falei que tinha vontade de vir para o clube. O projeto foi muito bem apresentado, o Botafogo é um clube grande, a história recente fala isso, o passado também. Fiquei impressionado com o CT, com o investimento que fizeram para que o jogador se sinta o mais confortável possível. Quando vi tudo isso, me deu vontade de vir. O Botafogo tem uma camisa pesada e estou muito feliz de estar aqui — completou.

continua após a publicidade

Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Formado no Avaí e negociado em 2022 com o Académico FC, de Portugal, Arthur chegou ao Hoffenheim dois anos depois e também acumula passagem pelo Augsburg. Ele, que tem o pé direito como dominate, falou das características e como pode ajudar de ambos os lados.

— Joguei no Avaí pelo lado esquerdo, em Portugal também. Quando fui para a Alemanha, comecei a jogar pelo lado direito. Então, já passei pelas duas situações. Sobre minhas características, me considero um zagueiro rápido para a minha posição e tento sempre ter essa imposição tanto pelo chão quanto pelo aéreo, para poder roubar a bola, que é minha principal função, e entregá-la para os meus companheiros construírem as jogadas da melhor forma possível.

continua após a publicidade

Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Arthur Chaves fica à disposição do técnico Rodrigo Bellão para a partida contra o Red Bull Bragantino, no sábado (12), no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Brasileirão. Fisicamente, o defensor e vê apto.

— Eu me sinto bem, é uma escolha do professor. Estava fazendo a pré-temporada na Alemanha, que também tem um nível de exigência física muito grande.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.