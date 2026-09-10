Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Botafogo apresenta Ziyech à torcida antes do jogo contra o Bragantino

Marroquino foi anunciado pelo Glorioso como novo reforço, com contrato até o fim de 2028

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
10/09/2026 14:59
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Hakim Ziyech desembarca no Aeroporto do Galeão recepcionado pela torcida alvinegra
Hakim Ziyech desembarca no Aeroporto do Galeão recepcionado pela torcida alvinegra (Foto: Vitor Silva / BFR)

Reforço anunciado pelo Botafogo, o marroquino Hakim Ziyech será apresentado à torcida neste sábado (12), antes da partida contra o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos. O clube prepara um grande evento de boas-vindas ao novo jogador.

Ziyech subirá ao gramado do Nilton Santos pouco antes das equipes entrarem em campo. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A data da coletiva de imprensa de apresentação do jogador será divulgada posteriormente.

continua após a publicidade

O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (8), no Aeroporto do Galeão, e foi recebido por membros do estafe do clube e centenas de torcedores. Após exames clínicos e físicos, o camisa 22 assinou contrato até o fim de 2028.

Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech
Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech

+ Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

Ziyech sem previsão de estreia

A diretoria vê que o marroquino está bem fisicamente, mas ainda carece de dias de preparação intensa para se igualar aos demais jogadores do elenco. Por isso, o clube opta por não dar uma previsão para sua primeira partida com a camisa alvinegra.

continua após a publicidade

Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, o ex-Ajax e Chelsea soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech

Botafogo

Botafogo anuncia contratação do marroquino Hakim Ziyech

Há 4 horas
Danilo, volante do Botafogo, foi convocado para os amistosos com a Seleção Brasileira

Fora de Campo

Torcida do Botafogo reage à convocação de Danilo: 'Ninguém explica'

Há 20 horas
Desembarque do Ziyech no aeroporto, no Rio de Janeiro

Botafogo

Ziyech desembarca no Rio para assinar com o Botafogo

Há 1 dia
Matheus Gonçalves em ação pelo Al-Ahli

Botafogo

Botafogo busca Matheus Gonçalves, ex-Flamengo, nos últimos dias da janela

Há 1 dia
Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

Botafogo

Arthur Chaves é apresentado pelo Botafogo e celebra acerto: 'Camisa pesada'

Há 1 dia
Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

Botafogo

AO VIVO: Botafogo apresenta Arthur Chaves como novo reforço

Há 1 dia
Mais LANCE!
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Ziyech, alvo do Botafogo, pertence ao Wydad Casablanca, do Marrocos

Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

Arthur Cabral durante Botafogo x Corinthians

Botafogo analisa proposta do Tigres-MEX por Arthur Cabral

Confrontos desta rodada do Brasileirão foram marcados por erro de arbitragem (Foto: Oswaldo Forte /Fotoarena/Folhapress)

PC Oliveira aponta erros de arbitragem em jogos do Brasileirão

PC Oliveira apontou erro capital de arbitragem em Brasil x Escócia (Foto: Reprodução: Sportv)

PC Oliveira aponta erro capital da arbitragem em Botafogo x Palmeiras

Alexander Barboza, do Palmeiras, gritando

Barboza vira assunto em Botafogo x Palmeiras: 'Estava na cara'

Botafogo e Palmeiras empataram por 0 a 0

Dê suas notas: Botafogo e Palmeiras não saem do zero no Nilton Santos

RIO DE JANEIRO (RJ), 06.09.2026 - CAMPEONATO BRASILEIRO SERIE A: BOTAFOGO x PALMEIRAS - Marlon Freitas do Palmeiras durante partida contra o Botafogo, valida pela disputa do Campeonato Brasileiro Serie A, realizada no Nilton Santos, em Rio de Janeiro, neste domingo, 6.(Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Sob o olhar de Ancelotti, Botafogo e Palmeiras empatam no Nilton Santos

Botafogo e Palmeiras no Estádio Nilton Santos

Torcedores reagem a gol perdido em Botafogo x Palmeiras: 'Loucura'

Barboza dá carrinho em Huguinho durante Botafogo x Palmeiras

Possível expulsão em Botafogo x Palmeiras gera revolta: 'Inacreditável'

Escalação Botafogo

Rodrigo Bellão define escalação do Botafogo para enfrentar o Palmeiras

Carlo Ancelotti acompanha jogo em Lille

Ancelotti está no Nilton Santos para assistir a Botafogo x Palmeiras

Vitor Roque e Justino em jogo do primeiro turno entre Palmeiras e Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Céu e inferno: Botafogo e Palmeiras duelam em realidades opostas