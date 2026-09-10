Reforço anunciado pelo Botafogo, o marroquino Hakim Ziyech será apresentado à torcida neste sábado (12), antes da partida contra o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos. O clube prepara um grande evento de boas-vindas ao novo jogador.

Ziyech subirá ao gramado do Nilton Santos pouco antes das equipes entrarem em campo. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A data da coletiva de imprensa de apresentação do jogador será divulgada posteriormente.

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O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira (8), no Aeroporto do Galeão, e foi recebido por membros do estafe do clube e centenas de torcedores. Após exames clínicos e físicos, o camisa 22 assinou contrato até o fim de 2028.

Botafogo anuncia contratação do marroquinho Hakim Ziyech

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Ziyech sem previsão de estreia

A diretoria vê que o marroquino está bem fisicamente, mas ainda carece de dias de preparação intensa para se igualar aos demais jogadores do elenco. Por isso, o clube opta por não dar uma previsão para sua primeira partida com a camisa alvinegra.

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Na última temporada, Hakim Ziyech disputou 16 jogos com a camisa do Wydad Casablanca e marcou nove gols. Semifinalista da Copa do Mundo em 2022, o ex-Ajax e Chelsea soma 64 partidas e 25 tentos anotados pela seleção de Marrocos.

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