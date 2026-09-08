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AO VIVO: Botafogo apresenta Arthur Chaves como novo reforço

Zagueiro de 25 anos assinou por empréstimo até junho de 2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/09/2026 15:53
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Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)
Arthur Chaves é o novo zagueiro do Botafogo (Foto: Divulgação/Botafogo)

O Botafogo apresenta nesta terça-feira (8) o zagueiro Arthur Chaves como novo reforço da equipe para a sequência da temporada. Contratado junto ao Hoffeinheim, da Alemanha, o defensor de 25 anos assinou contrato de empréstimo até junho de 2027. Assista ao vivo à entrevista coletiva de apresentação do jogador:

+ Como foram os últimos anos de Ziyech, novo reforço do Botafogo?

A SAF irá desembolsar 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9 milhões) pelo empréstimo de Arthur Chaves. Caso o jogador cumpra as metas estipuladas, a transação ura girar em 6 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões). Ele já está regularizado e pode estrear pelo Glorioso.

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Arthur Chaves foi revelado pelo Avaí e saiu do país cedo, em 2022, rumo ao futebol português para defender a camisa do Académico. Depois, foi vendido ao Hoffenheim e repassado ao Augsburg, também da Alemanha, por empréstimo.

O zagueiro esteve na mira do Botafogo em outras oportunidades e despertava interesse de outro clubes da elite do Brasileirão. Ele chegou no Rio de Janeiro na última quarta-feira (1/9) para exames médicos e assinatura do vínculo.

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A contratação acontece logo após a tentativa frustrada de acertar com Nathan Silva, do Pumas-MEX. O zagueiro, revelado pelo Atlético-MG, é peça importante no clube mexicano, que avisou não poder liberar antes de uma reposição chegar ao clube. Como o cenário na janela não agradava, a negociação caiu e o Botafogo foi em outra opção.

Arthur Chaves, do Hoffenheim, chegará ao Botafogo por empréstimo
Arthur Chaves, do Hoffenheim, chega ao Botafogo por empréstimo (Foto: Divulgação/Hoffenheim)

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