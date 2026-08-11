Atlético leva vantagem no retrospecto contra o Bragantino: veja os números
Duelo entre as equipes será o primeiro em copas
O Atlético inicia nesta quarta-feira (12) sua caminhada nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Galo enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, no jogo de ida, de olho em uma vantagem para buscar a classificação às quartas de final da competição. No retrospecto geral, o alvinegro leva vantagem sobre o time paulista. Ao longo da história do confronto, o Galo venceu mais vezes e também marcou mais gols. Confira os números do duelo.
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Atlético e Bragantino já se enfrentaram 22 vezes em partidas oficiais, com vantagem alvinegra. São oito vitórias do Atlético contra três do Bragantino, além de 11 empates. O Galo marcou 33 gols no confronto e sofreu 28. O aproveitamento do Galo é de tem 53%.
Apesar da vantagem atleticana, os confrontos costumam ser equilibrados e marcados por placares apertados. A maior vitória da história do duelo foi justamente do Galo, que venceu por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de 2024.
Até agora, todos os encontros entre as equipes aconteceram pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Atlético e Bragantino nunca haviam se enfrentado em uma competição de mata-mata, o que faz da Sul-Americana o primeiro torneio de copas a colocar os clubes frente a frente.
Números do duelo
- Partidas: 22
- Vitórias do Atlético: 8
- Vitórias do Bragantino: 3
- Empates: 11
- Gols do Atlético: 33
- Gols do Bragantino: 28
- Aproveitamento do Atlético: 53%
Duelos recentes ligam alerta no Atlético
Se o retrospecto geral favorece o Galo, os encontros mais recentes servem como ponto de atenção para a equipe de Eduardo Domínguez. Duas das três vitórias do Bragantino na história do confronto aconteceram justamente nos últimos dois jogos entre os times.
No encontro mais recente, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro deste ano, o Bragantino venceu o Atlético por 1 a 0, em fevereiro. Antes disso, pelo Brasileirão de 2025, a equipe paulista também levou a melhor, desta vez por 2 a 0.
Atlético x Bragantino pela Sul-Americana
Atlético e Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 19h, em Bragança Paulista, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada na próxima semana, no dia 19, também às 19h, na Arena MRV.
O vencedor do confronto avançará às quartas de final, quando enfrentará Santos ou o Macará, do Equador.
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