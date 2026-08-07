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Lyanco recupera alto nível e retoma protagonismo no Atlético: 'Cabeça e corpo bons'

Zagueiro voltou a se destacar após se recuperar de grave lesão no Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
07/08/2026 06:00
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Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)
Lyanco na Cidade do Galo (Foto: Artur Henrique / Lance!)
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Após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, Lyanco já demonstra estar totalmente recuperado e voltou a atuar em alto nível pelo Atlético. O zagueiro retomou a condição de titular e voltou a ser um dos principais destaques da equipe de Eduardo Domínguez.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, Lyanco já demonstra estar totalmente recuperado e voltou a atuar em alto nível pelo Atlético. O zagueiro retomou a condição de titular e voltou a ser um dos principais destaques da equipe de Eduardo Domínguez.

Em entrevista à imprensa na Cidade do Galo, o defensor falou sobre a sequência de boas atuações desde o retorno aos gramados e comemorou o momento que vive com a camisa alvinegra. Veja:

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— Estou muito feliz de estar recuperando aquilo que eu era e o que fazia. Foi um tempo muito difícil. A preparação da Copa não só para o time, mas para mim também foi muito boa, principalmente na parte física e na confiança com meu corpo. Estou feliz de me sentir bem, isso é o mais importante. Quando você entra em campo de cabeça boa e corpo bom, as coisas fluem — iniciou o zagueiro.

Lyanco também destacou a importância da pausa no calendário para acelerar sua recuperação. Segundo o jogador, o período foi fundamental para recuperar a confiança e chegar ainda mais preparado para a sequência da temporada.

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— Quero continuar trabalhando, crescendo e fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Amo jogar futebol, amo estar aqui (no Atlético). Acima de tudo, quero continuar ajudando o Galo e meus companheiros. Aproveitei a pausa para fazer o que estava precisando, melhorar o que precisava melhorar. Voltei mais forte, mais confiante. Meu corpo está melhor e me sinto mais pronto e preparado até do que estava antes da lesão — celebrou o zagueiro.

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Sequência positiva no Atlético

Desde a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo, Lyanco retomou a condição de titular absoluto. O zagueiro disputou os quatro jogos do Atlético no período, permanecendo em campo durante os 90 minutos em todas as partidas.

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Além da regularidade, o defensor tem sido um dos destaques da equipe. Com boas atuações, ajudou o Atlético a ganhar maior consistência defensiva, reduzindo o número de gols sofridos e aumentando a solidez do sistema defensivo.

Lyanco também exerce papel importante na saída de bola do time. Dono de boa qualidade no passe e nos lançamentos, o zagueiro participa da construção das jogadas desde o campo de defesa. Na classificação diante do Juventude, por exemplo, o gol marcado por Alan Minda, nos acréscimos da partida, nasceu de um lançamento longo do defensor, que definiu o passe como o "chutão" como consciente" para o ataque.

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O desempenho diante da equipe gaúcha também chamou atenção pelos números. Lyanco registrou 133 ações com a bola, estabelecendo o recorde de um único jogador em uma partida da Copa do Brasil de 2026. Com os números, o zagueiro do Galo deixa para trás os volantes Jorginho, do Flamengo, e Arthur, do Grêmio, que registraram 121 e 120, respetivamente, se isolando como recordista.

Lyanco em Juventude x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco em Juventude x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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