Lyanco recupera alto nível e retoma protagonismo no Atlético: 'Cabeça e corpo bons' Zagueiro voltou a se destacar após se recuperar de grave lesão no Galo

Após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, Lyanco já demonstra estar totalmente recuperado e voltou a atuar em alto nível pelo Atlético. O zagueiro retomou a condição de titular e voltou a ser um dos principais destaques da equipe de Eduardo Domínguez.

Após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, Lyanco já demonstra estar totalmente recuperado e voltou a atuar em alto nível pelo Atlético. O zagueiro retomou a condição de titular e voltou a ser um dos principais destaques da equipe de Eduardo Domínguez.

Em entrevista à imprensa na Cidade do Galo, o defensor falou sobre a sequência de boas atuações desde o retorno aos gramados e comemorou o momento que vive com a camisa alvinegra. Veja:

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— Estou muito feliz de estar recuperando aquilo que eu era e o que fazia. Foi um tempo muito difícil. A preparação da Copa não só para o time, mas para mim também foi muito boa, principalmente na parte física e na confiança com meu corpo. Estou feliz de me sentir bem, isso é o mais importante. Quando você entra em campo de cabeça boa e corpo bom, as coisas fluem — iniciou o zagueiro.

Lyanco também destacou a importância da pausa no calendário para acelerar sua recuperação. Segundo o jogador, o período foi fundamental para recuperar a confiança e chegar ainda mais preparado para a sequência da temporada.

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— Quero continuar trabalhando, crescendo e fazendo aquilo que eu gosto de fazer. Amo jogar futebol, amo estar aqui (no Atlético). Acima de tudo, quero continuar ajudando o Galo e meus companheiros. Aproveitei a pausa para fazer o que estava precisando, melhorar o que precisava melhorar. Voltei mais forte, mais confiante. Meu corpo está melhor e me sinto mais pronto e preparado até do que estava antes da lesão — celebrou o zagueiro.

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Sequência positiva no Atlético

Desde a retomada da temporada após a pausa para a Copa do Mundo, Lyanco retomou a condição de titular absoluto. O zagueiro disputou os quatro jogos do Atlético no período, permanecendo em campo durante os 90 minutos em todas as partidas.

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Além da regularidade, o defensor tem sido um dos destaques da equipe. Com boas atuações, ajudou o Atlético a ganhar maior consistência defensiva, reduzindo o número de gols sofridos e aumentando a solidez do sistema defensivo.

Lyanco também exerce papel importante na saída de bola do time. Dono de boa qualidade no passe e nos lançamentos, o zagueiro participa da construção das jogadas desde o campo de defesa. Na classificação diante do Juventude, por exemplo, o gol marcado por Alan Minda, nos acréscimos da partida, nasceu de um lançamento longo do defensor, que definiu o passe como o "chutão" como consciente" para o ataque.

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O desempenho diante da equipe gaúcha também chamou atenção pelos números. Lyanco registrou 133 ações com a bola, estabelecendo o recorde de um único jogador em uma partida da Copa do Brasil de 2026. Com os números, o zagueiro do Galo deixa para trás os volantes Jorginho, do Flamengo, e Arthur, do Grêmio, que registraram 121 e 120, respetivamente, se isolando como recordista.

Lyanco em Juventude x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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