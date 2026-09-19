Atlético está escalado para enfrentar a Chapecoense pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste sábado (19) às 16h na Arena MRV
O Atlético está escalado para enfrentar a Chapecoense em jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste sábado (19) às 16h na Arena MRV.
Atlético-MG x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Para a partida, Eduardo Domínguez promoveu uma rodada no time titular, levando em consideração o desgaste dos atletas após a partida da última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. Com isso, o treinador deu oportunidade a alguns reservas, como Pascini, Alexsander, Natanael e Alan Minda.
Desta maneira, o Galo vai a campo com: Gabriel Delfim; Natanael, Vitão, Victor Hugo e Pascini; Maycon, Alexsander e Fred; Bernard, Alan Minda e Cuello.
Como chegam as equipes?
O Atlético chega embalado para o confronto após a virada histórica sobre o Santos, pela Copa Sul-Americana. O Galo venceu por 4 a 2 no tempo regulamentar e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Na competição nacional, a equipe ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos.
Do outro lado, a Chapecoense chega em situação delicada no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a última colocação da tabela, com 17 pontos, e luta contra o rebaixamento para a Série B.
Confira a arbitragem e as escalações de Atlético-MG x Chapecoense
Atlético-MG x Chapecoense
28° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 19 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️Clique aqui para assistir.
🟨 Arbitragem: Raphael Claus (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Maira Mastella Moreira (SP)
📺 VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)
⚽ ESCALAÇÕES
Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão Victor Hugo e Pascini; Maycon, Alexsander e Fred; Bernard, Alan Minda e Cuello
Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez
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