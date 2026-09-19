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Atlético perde dois atacantes para duelo com a Chapecoense

Eduardo Domínguez tem novos desfalques para o duelo deste sábado (19)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/09/2026 12:59
Atualizado há 1 hora
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Equipe do Atlético penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Equipe do Atlético penaltis contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético tem dois novos desfalques para a partida contra a Chapecoense. O técnico Eduardo Domínguez não terá à disposição Reinier nem o uruguaio Thiago Borbas para o duelo deste sábado (19).
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético tem dois novos desfalques para a partida contra a Chapecoense. O técnico Eduardo Domínguez não terá à disposição Reinier nem o uruguaio Thiago Borbas para o duelo deste sábado (19).

Reinier foi um dos heróis da vitória histórica do Galo contra o Santos, na última quarta-feira (16). O atacante marcou dois gols no primeiro tempo, mas sentiu dores ainda na etapa inicial e foi substituído no intervalo. Com o problema, o jogador não será opção contra a Chapecoense.

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Além dele, o uruguaio Thiago Borbas também não estará disponível. Segundo apuração do Lance!, o atacante foi relacionado para a partida contra o Santos em uma "volta antecipada", sem estar 100% recuperado de uma lesão na coxa direita. Borbas atuou por alguns minutos diante do Santos, mas agora retorna para finalizar o processo de recuperação e não fica à disposição de Domínguez para o confronto deste sábado.

Com isso, a tendência é que Eduardo Domínguez dê mais uma oportunidade ao colombiano Cassierra no ataque. O atacante não marca há 19 jogos e terá mais uma chance de balançar as redes diante da Chapecoense.

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Atlético x Chapecoense

O Galo recebe a Chapecoense às 16h (de Brasília), na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos. Já a equipe catarinense está na última colocação da tabela, com 17 pontos, e luta contra o rebaixamento para a Série B.

Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Jogadores do Galo x Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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