Cassierra encerra jejum pelo Atlético e desabafa: 'Foram tempos difíceis'
Atacante colombiano voltou a marcar após 19 partidas
O Atlético ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Chapecoense neste sábado, na Arena MRV. O atacante colombiano Cassierra marcou o gol do Galo e encerrou um jejum de 19 partidas sem balançar as redes. Após o jogo, o jogador falou sobre o período de dificuldades que viveu e lamentou o empate.
Cassierra comentou sobre as cobranças que recebeu durante o jejum, mas destacou o apoio dos companheiros, da família e do clube para conseguir voltar a marcar.
— Uma sensação difícil. Fiquei muito tempo sem marcar. Claro que você, como centroavante, quando não consegue marcar, começam as cobranças. Foram tempos muito difíceis. Meus companheiros sempre estão apoiando, minha família, o clube — disse o atacante.
Cassierra também analisou a partida e lamentou o resultado. Para o colombiano, o Atlético criou oportunidades suficientes para conquistar a vitória, mas não conseguiu aproveitar.
— O jogo, acho que criamos muito, não conseguimos ganhar no final, mas sabemos que cada jogo é difícil. Agora vamos ter um período de descanso e é treinar forte para voltar a ganhar em casa.
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