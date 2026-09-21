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Atlético x Montevideo City Torque: veja as datas e horários da semifinal da Sul-Americana

Conmebol detalhou as informações nesta segunda-feira (21)

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
21/09/2026 12:09
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Atlético na sul-americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético na sul-americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), o detalhamento com as datas e os horários dos jogos da semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético enfrentará o Montevideo City Torque, do Uruguai, em busca de uma vaga na grande final da competição.
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A Conmebol divulgou, nesta segunda-feira (21), o detalhamento com as datas e os horários dos jogos da semifinal da Copa Sul-Americana. O Atlético enfrentará o Montevideo City Torque, do Uruguai, em busca de uma vaga na grande final da competição.

A partida de ida será com mando do Atlético. O jogo será disputado na Arena MRV, no dia 14 de outubro, às 19h (de Brasília). A volta acontecerá no Uruguai, com mando do Montevideo City Torque. O confronto será na quarta-feira seguinte, 21 de outubro, também às 19h, no Estádio Centenario, em Montevidéu.

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Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco da Gama e Boca Juniors na grande final. A decisão da Copa Sul-Americana será disputada no dia 21 de novembro, em Barranquilla, na Colômbia.

  • 14/10 — quarta-feira — 19h — Atlético x Montevideo City Torque — Arena MRV, em Belo Horizonte
  • 21/10 — quarta-feira — 19h — Montevideo City Torque x Atlético — Estádio Centenario, em Montevidéu

Como chegam Atlético e Montevideo City Torque às semifinais?

O Atlético avançou às semifinais após perder por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, no jogo de ida das quartas de final. Na volta, na Arena MRV, o Galo venceu por 4 a 2 no tempo normal, levou a decisão para os pênaltis e venceu por 3 a 2, garantindo a classificação.

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Já o Montevideo City Torque teve uma trajetória semelhante nas quartas de final. A equipe uruguaia perdeu por 2 a 0 para o Cienciano, em Cusco, no Peru, no jogo de ida. Na volta, em Montevidéu, venceu por 3 a 0, com um gol nos acréscimos, e avançou para a semifinal.

Reinier celebra gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Reinier celebra gol contra o Santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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