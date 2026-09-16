Domínguez enaltece espírito dos jogadores e exalta torcida do Atlético
Galo se classificou nos pênaltis após buscar a remontada no tempo normal
O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 para o Santos no jogo de ida, o Galo venceu por 4 a 2 no tempo normal e garantiu a classificação nos pênaltis, por 3 a 2. Depois da partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou o espírito demonstrado pelos jogadores, a postura da equipe em campo e a conexão criada com a torcida na Arena MRV.
O treinador ressaltou a união construída pelo grupo ao longo da temporada e destacou a importância da relação entre jogadores e torcedores. Para Domínguez, a atmosfera criada na Arena MRV teve papel importante na reação atleticana.
— Esse tipo de vitória enaltece o trabalho dos jogadores. Já vinha tendo união do grupo, união com o torcedor também. Começou a ter uma 'ida e volta' com o torcedor que hoje, outra vez, foi incrível. Sabíamos da partida que tínhamos feito lá e não poderia acontecer outra vez. Tínhamos que mostrar outra cara e os jogadores demonstraram. Foi uma partida em que, no primeiro tempo, fizemos uma grande pressão. Aproveitamos o momento, as situações, tivemos o controle da partida e eles só chegaram à nossa área com uma bola parada. O time sempre acredita no trabalho e no dia a dia — disse.
O treinador também fez questão de enaltecer a participação da torcida atleticana. O apoio vindo das arquibancadas foi um dos principais elementos da reação do Galo após a desvantagem construída pelo Santos no jogo de ida.
— A força que estamos tendo com o torcedor. Se cria uma atmosfera diferente. Jogamos com isso também. A personalidade dos jogadores foi incrível — afirmou Domínguez.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Atlético Mineiro
Reinier celebra classificação do Atlético e rebate Neymar: 'A resposta tá dada'Há 4 minutos
Fora de Campo
Atlético-MG provoca Neymar após classificação na Sul-Americana; vejaHá 2 horas
Atlético Mineiro
Atlético busca reação, vence Santos nos pênaltis e se classifica na Sul-AmericanaHá 2 horas
Fora de Campo
Torcedores do Flamengo reagem à atuação de Reinier em Atlético x SantosHá 3 horas
Fora de Campo
Brazão vira alvo em Atlético-MG x Santos: 'Não faz'Há 3 horas
Fora de Campo
Gol contra de Lyanco em Atlético-MG x Santos viraliza: 'Bizarro'Há 4 horas
Mais LANCE!