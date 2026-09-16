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Domínguez enaltece espírito dos jogadores e exalta torcida do Atlético

Galo se classificou nos pênaltis após buscar a remontada no tempo normal

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
16/09/2026 23:33
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Domínguez em galo x santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Domínguez em galo x santos (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 para o Santos no jogo de ida, o Galo venceu por 4 a 2 no tempo normal e garantiu a classificação nos pênaltis, por 3 a 2. Depois da partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou o espírito demonstrado pelos jogadores, a postura da equipe em campo e a conexão criada com a torcida na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 para o Santos no jogo de ida, o Galo venceu por 4 a 2 no tempo normal e garantiu a classificação nos pênaltis, por 3 a 2. Depois da partida, o técnico Eduardo Domínguez destacou o espírito demonstrado pelos jogadores, a postura da equipe em campo e a conexão criada com a torcida na Arena MRV.

O treinador ressaltou a união construída pelo grupo ao longo da temporada e destacou a importância da relação entre jogadores e torcedores. Para Domínguez, a atmosfera criada na Arena MRV teve papel importante na reação atleticana.

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— Esse tipo de vitória enaltece o trabalho dos jogadores. Já vinha tendo união do grupo, união com o torcedor também. Começou a ter uma 'ida e volta' com o torcedor que hoje, outra vez, foi incrível. Sabíamos da partida que tínhamos feito lá e não poderia acontecer outra vez. Tínhamos que mostrar outra cara e os jogadores demonstraram. Foi uma partida em que, no primeiro tempo, fizemos uma grande pressão. Aproveitamos o momento, as situações, tivemos o controle da partida e eles só chegaram à nossa área com uma bola parada. O time sempre acredita no trabalho e no dia a dia — disse.

O treinador também fez questão de enaltecer a participação da torcida atleticana. O apoio vindo das arquibancadas foi um dos principais elementos da reação do Galo após a desvantagem construída pelo Santos no jogo de ida.

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— A força que estamos tendo com o torcedor. Se cria uma atmosfera diferente. Jogamos com isso também. A personalidade dos jogadores foi incrível — afirmou Domínguez.

Domínguez em Galo x Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)
MG - BELO HORIZONTE - 16/09/2026 - COPA SUL-AMERICANA 2026, ATLETICO-MG X SANTOS - Eduardo Dominguez tecnico do Atletico-MG durante partida contra o Santos no estadio Arena MRV pelo campeonato Copa Sul-Americana 2026. (Foto: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress)

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