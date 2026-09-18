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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra a Chapecoense

Treinador segue com desfalques no departamento médico

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
18/09/2026 15:29
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treino no Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Treino do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético enfrenta a Chapecoense neste sábado (19), às 16h, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez segue com alguns desfalques importantes e ainda tem uma dúvida para definir a equipe.
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O Atlético enfrenta a Chapecoense neste sábado (19), às 16h, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez segue com alguns desfalques importantes e ainda tem uma dúvida para definir a equipe.

O Atlético tem três jogadores no departamento médico do clube: Ruan Tressoldi, com lesão no músculo posterior da coxa esquerda; Everson, que se recupera de uma fratura no pé esquerdo; e Victor Hugo, que trata uma lesão no púbis.

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Além dos desfalques, o Galo tem uma dúvida para o confronto com a Chapecoense. Reinier, que vive grande fase no clube e marcou dois gols na virada histórica sobre o Santos, pela Copa Sul-Americana, deixou o jogo no intervalo com dores. A presença do jogador na partida deste sábado ainda é incerta.

O técnico Eduardo Domínguez ainda pode promover uma estreia pelo Atlético. O zagueiro Léo Duarte, contratado em junho, sofreu uma lesão durante os treinamentos de intertemporada e ficou afastado desde então. O defensor foi liberado na última semana e já está novamente à disposição da comissão técnica.

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Opções de Domínguez para escalar o Atlético contra a Chapecoense

Goleiros: Gabriel Delfim, Robert
Zagueiros: Lyanco, Vitor Hugo, Léo Duarte e Vitão
Laterais: Preciado, Natanael, Renan Lodi e Kauã Pascini
Meias: Maycon, Tomás Pérez, Alan Franco, Cissé, Igor Gomes, Fred, Kevin Castaño, Bernard, Patrick, Gustavo Scarpa, e Reinier
Atacantes: Dudu, Alan Minda, Mateo Cassierra, Cuello.
Fora: Éverson, Ruan, Victor Hugo

Alexsander em treino no Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alexsander em treino no Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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