Reinier celebra classificação do Atlético e rebate Neymar: 'A resposta tá dada'

O Atlético está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Após perder por 2 a 0 para o Santos no jogo de ida, o Galo venceu por 4 a 2 no tempo normal e garantiu a classificação nos pênaltis, por 3 a 2. Após a partida, Reinier falou sobre a grande virada do Atlético e rebateu a provocação feita por Neymar no primeiro confronto, destacando que a resposta foi dada dentro de campo, com a classificação.

O atacante afirmou que a classificação era o principal objetivo da equipe e ressaltou a postura do elenco após a derrota na Vila Belmiro. Para Reinier, o Atlético respondeu às críticas com o desempenho apresentado na Arena MRV.

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— A resposta de todo mundo. O que mais importava era a classificação. A gente estava bastante focado no jogo, é um dos nossos objetivos no ano. A resposta está dada com a classificação. Nosso time é muito humilde, trabalhamos calados, recebemos algumas críticas, o que é normal pelo primeiro jogo que a gente perdeu, e a resposta está dada dentro de campo — disse Reinier.

Reinier também aproveitou a entrevista para falar sobre o momento que vive no Atlético. Depois de receber críticas em determinados momentos da temporada, o atacante ganhou espaço e passou a ter participação importante na equipe de Eduardo Domínguez. O jogador destacou a confiança recebida pelo treinador, pela comissão técnica e pelos companheiros para recuperar o bom momento e mostrar seu valor com a camisa atleticana.

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— A confiança que o mister, o estafe e os jogadores me deram, de não me deixar desacreditar que eu sempre poderia ser importante para o time, isso me deixa bastante entusiasmado de poder ajudar. A ajuda de todos para que eu possa mostrar o meu valor — afirmou o atacante.

Reinier e Fred comemoram gol (Foto: Pedro Souza / Atlético)



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