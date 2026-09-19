Domínguez admite dificuldades do Atlético e cobra evolução: 'Temos a obrigação de melhorar'

Atlético e Chapecoense empataram em 1 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Eduardo Domínguez analisou a atuação da equipe e destacou a necessidade de evolução, independentemente das circunstâncias. O treinador também falou sobre a dificuldade de mudar o foco após a classificação sobre o Santos, pela Copa Sul-Americana.

— Sempre é difícil mudar de competições, mas temos que aprender como. Hoje, para mim, foi uma boa mostra de saber jogar depois de uma grande alegria, a que tivemos na partida passada. Minha visão: hoje, o time foi intenso, buscou por todos os lados — disse.

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O treinador também explicou a decisão de não começar a partida com Mateo Cassierra. Segundo Domínguez, a comissão técnica optou por iniciar sem um centroavante para explorar os espaços pelo meio e, posteriormente, lançar o colombiano.

— Sabíamos a dificuldade que estava tendo Mateo (Cassierra) e preferi, para iniciar o jogo, (escalar) sem um centroavante. Preferi, sabendo as dificuldades que o rival tem para defender, que poderíamos atacar muito por dentro. Foi assim. Erramos muito. Sem centroavante e com centroavante. Não fomos eficazes — explicou.

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Na sequência, Domínguez voltou a destacar o volume criado pelo Atlético, mas cobrou maior eficiência nas oportunidades. Para o treinador, a equipe precisa aproveitar melhor as chances que consegue criar e evoluir independentemente das circunstâncias.

— O time esteve focado, com uma concentração alta, que ainda podemos melhorar, sim. Podemos. Porque, em um jogo com as situações que o time cria, não podemos perder. Temos a obrigação de melhorar — afirmou.

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Domínguez em Galo x Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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