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Atlético pressiona mas fica apenas no empate com a Chapecoense na Arena MRV

Equipes empataram em 1 a 1 pelo Brasileirão

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
19/09/2026 17:55
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Galo x Chape Arena MRV e (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Galo x Chape Arena MRV e (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Atlético e Chapecoense empataram em 1 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Túlio abriu o placar para a equipe catarinense no primeiro tempo, enquanto Cassierra deixou tudo igual para o Galo na segunda etapa.O Atlético pressionou em busca da virada e teve mais volume ofensivo durante a partida, mas esbarrou na defesa compacta da Chapecoense. A equipe catarinense conseguiu resistir à pressão atleticana e segurou o empate até o apito final.
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Atlético e Chapecoense empataram em 1 a 1 neste sábado, na Arena MRV, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Túlio abriu o placar para a equipe catarinense no primeiro tempo, enquanto Cassierra deixou tudo igual para o Galo na segunda etapa.O Atlético pressionou em busca da virada e teve mais volume ofensivo durante a partida, mas esbarrou na defesa compacta da Chapecoense. A equipe catarinense conseguiu resistir à pressão atleticana e segurou o empate até o apito final.

Com o resultado, o Atlético se mantém na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro e chega aos 40 pontos. Já a Chapecoense segue na lanterna da competição, agora com 18 pontos.

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Atlético-MG x Chapecoense: como foi o jogo?

Primeiro tempo

A primeira etapa foi de amplo domínio do Atlético, que encontrou espaços para chegar ao ataque e teve bastante volume ofensivo. O Galo conseguiu criar diversas oportunidades e controlar as ações da partida, mas pecou no momento de finalizar as jogadas e não conseguiu transformar o domínio em gol.

A Chapecoense, por sua vez, passou a maior parte do primeiro tempo se defendendo e resistindo à pressão atleticana. Porém, na primeira oportunidade mais clara que teve, já nos minutos finais da etapa, conseguiu abrir o placar. Dudu fez a jogada e encontrou Túlio, que finalizou para marcar e colocar a equipe catarinense em vantagem.

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Chapecoense e Atlético pelo Campeonato Brasileiro
Chapecoense e Atlético pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou pressionando em busca da virada e manteve o alto volume ofensivo apresentado no primeiro tempo. A equipe conseguiu chegar ao empate após jogada de Bernard, que fez o cruzamento para a área. Cassierra se antecipou à marcação e empurrou para as redes.

Depois do empate, a pressão atleticana aumentou, mas o Galo encontrou dificuldades para transformar o domínio em chances claras de gol. A Chapecoense recuou ainda mais, fechou os espaços e conseguiu dificultar as ações ofensivas do Atlético. Mesmo com o Galo mantendo a iniciativa e buscando a virada até os minutos finais, a equipe não conseguiu encontrar espaços para finalizar as jogadas com perigo. A Chapecoense resistiu à pressão e segurou o empate até o apito final.

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Giovani Augusto e Maycon em Galo x Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Giovani Augusto e Maycon em Galo x Chape (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O lance capital da partida foi o gol da Chapecoense marcado por Túlio, já nos minutos finais do primeiro tempo. A equipe catarinense conseguiu aproveitar uma de suas poucas oportunidades para abrir o placar e saiu da Arena MRV com um empate.

Deu aula 🏅

Fred fez uma boa partida e foi um dos principais responsáveis pela criação ofensiva do Atlético. O meia encontrou espaços e deixou diversos companheiros em boas condições para finalizar, mas os atacantes não conseguiram aproveitar as oportunidades criadas.

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Ficou abaixo 📉

Cuello teve uma atuação abaixo do esperado. O atacante, que vive excelente momento na temporada, não teve uma tarde feliz diante da Chapecoense. Além de desperdiçar algumas oportunidades, ficou mais desligado da partida e teve dificuldades para participar das principais ações ofensivas do Atlético.

Ficha do jogo ✅

Atlético-MG x Chapecoense
28° rodada - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: sábado, 19 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols:
🟨 Cartões amarelos:
🟥 Cartões vermelhos:

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Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Natanael, Vitão Victor Hugo e Pascini; Maycon, Alexsander e Fred; Bernard, Alan Minda e Cuello

Chapecoense (Técnico: Rafael Lacerda)
Anderson; Dudu, Kauan Faria, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Marcinho, Túlio Eduardo e Garcez

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