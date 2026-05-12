Ceará chega para o duelo de volta contra o Atlético-MG no pior momento da temporada

O adversário do Atlético, o Ceará, vive seu momento mais turbulento na temporada. A equipe chega para a partida decisiva da Copa do Brasil em baixa, atravessando a pior sequência de resultados do ano.

O adversário do Atlético, o Ceará, vive seu momento mais turbulento na temporada. A equipe chega para a partida decisiva da Copa do Brasil em baixa, atravessando a pior sequência de resultados do ano.

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O Vozão acumula três derrotas consecutivas. Pela Série B, foi superado por Sport e Atlético-GO, enquanto na Copa do Nordeste perdeu para o Vitória.

A sequência negativa contrasta com o desempenho que o time vinha apresentando até então. Antes das três derrotas, o Ceará havia perdido apenas duas vezes em toda a temporada, uma delas justamente para o Atlético, no jogo de ida da Copa do Brasil.

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Mesmo em meio ao momento ruim, os números gerais da equipe em 2026 seguem positivos. Em 29 partidas disputadas, o Vozão soma 14 vitórias, 10 empates e apenas cinco derrotas, com aproveitamento de quase 60%.

Jogadores do Ceará (Foto: Wellerson Araujo / Ceará)

Ceará x Atlético na Copa do Brasil

O Ceará recebe o Atlético nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

A equipe mineira chega em vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e joga por um empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de vitória cearense por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

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