Decisão na Copa do Brasil e Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético-MG

O Atlético terá uma semana decisiva pela frente. Após ceder o empate para o Botafogo nos minutos finais da partida do último domingo (10), o Galo agora volta suas atenções para o confronto decisivo contra o Ceará pela Copa do Brasil, além do duelo diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

O Atlético terá uma semana decisiva pela frente. Após ceder o empate para o Botafogo nos minutos finais da partida do último domingo (10), o Galo agora volta suas atenções para o confronto decisivo contra o Ceará pela Copa do Brasil, além do duelo diante do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

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Na próxima quarta-feira (11), às 21h30, o Atlético enfrenta o Ceará no Castelão pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe mineira chega em vantagem após vencer o duelo de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e pode jogar por um empate para garantir a classificação às oitavas de final.

Caso o Ceará vença por um gol de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis. Já uma vitória do time cearense por dois ou mais gols garante a classificação direta dos mandantes.

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Além da importância esportiva, o confronto também tem peso financeiro para o clube alvinegro. A classificação para a próxima fase da Copa do Brasil renderá aproximadamente R$ 3,7 milhões aos cofres atleticanos, valor importante para o planejamento da temporada.

Depois do compromisso decisivo pela competição nacional, o Atlético volta suas atenções para o Brasileirão. No próximo sábado, às 18h30, o Galo recebe o Mirassol na Arena MRV em busca de recuperação na tabela. A equipe mineira tenta se afastar da parte de baixo da classificação e ganhar fôlego no campeonato. Atualmente, o Atlético soma 18 pontos e ocupa a 13ª colocação.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (11) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (12) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Fortaleza às 16h15

Quarta-Feira (13) - Ceará x Atlético às 21h30 - Volta da 5° fase da Copa do Brasil (Castelão)

Quinta-Feira (14) - Retorno para Belo Horizonte às 11h / Treino às 16h na Cidade do Galo

Sexta-Feira (15) - Treino na cidade do Galo às 16h

Sábado (16) - Atlético x Mirassol às 18h30 - 16° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)

Domingo (17) - Livre

Arena MRV Atlético x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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