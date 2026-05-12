Atlético-MG de olho: Em baixa, jogadores do Ceará dão coletiva junto com treinador: 'Culpa nossa'

Adversário do Atlético na Copa do Brasil, o Ceará vive um momento delicado na temporada e, no último fim de semana, os jogadores protagonizaram uma atitude incomum em meio à má fase da equipe. Após mais um resultado negativo, atletas do elenco participaram da entrevista coletiva ao lado do técnico Mozart para assumir parte da responsabilidade pelo desempenho recente do clube.

Adversário do Atlético na Copa do Brasil, o Ceará vive um momento delicado na temporada e, no último fim de semana, os jogadores protagonizaram uma atitude incomum em meio à má fase da equipe. Após mais um resultado negativo, atletas do elenco participaram da entrevista coletiva ao lado do técnico Mozart para assumir parte da responsabilidade pelo desempenho recente do clube.

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No último sábado (9), o Ceará foi derrotado em casa pelo Atlético Goianiense por 1 a 0. Depois da partida, a tradicional coletiva pós-jogo ganhou um tom diferente, com a presença de jogadores ao lado do treinador diante da imprensa.

Capitão da equipe, o zagueiro Éder afirmou em nome dos atletas que a iniciativa partiu do próprio grupo e não foi uma decisão imposta pela diretoria ou pela comissão técnica. Segundo ele, o objetivo foi "dividir a responsabilidade" e reconhecer que o elenco também tem grande parcela de culpa pelo momento ruim vivido pela equipe na temporada, confira:

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— É algo genuíno isso aqui. Nada forçado por ninguém. É algo que nós, internamente, já temos há algum tempo dentro do nosso coração. É dividir as responsabilidades nesses momentos difíceis. Não é justo, a cada tropeço nosso nesses últimos dias, nosso treinador vir aqui assumir a responsabilidade sozinho assim como o presidente — iniciou Éder

Esse mesmo elenco que está aqui e os atletas que estão no vestiário já demonstraram durante os primeiros quatro meses que podem fazer bem mais do que temos feito nos últimos dias. A maior parcela de culpa acredito seja nossa. Nós estamos em campo, nos jogos. Nós temos que fazer diferente para que esse cenário mude. O intuito aqui é dividir a responsabilidade. Talvez a palavra certa seja essa: justiça. Não é justo que os caras tomem as porradas sozinhos sendo que nós somos os maiores representantes dentro de campo — disse o capitão

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Ceará x Atlético na Copa do Brasil

O Ceará recebe o Atlético nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

A equipe mineira chega em vantagem após vencer a partida de ida por 2 a 1, na Arena MRV, e joga por um empate para garantir a classificação às oitavas de final da competição. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Em caso de vitória cearense por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.