Cria 'milionária' do Atlético faz sucesso na Europa e conquista título nacional
Jovem conquistou o título Ucraniano com o Shakthar
- Matéria
- Mais Notícias
O atacante e cria da base do Atlético, Alisson, vive momento de alta no futebol europeu. Com apenas 20 anos, o jogador conquistou neste domingo (10) seu primeiro título da liga nacional com o Shakhtar Donetsk.
Alexsander rebate rumores extracampo e dispara: ‘Mais uma mentira’
Atlético Mineiro
Domínguez destaca atuação do Atlético, mas lamenta gol sofrido no fim: ‘sabor de derrota’
Atlético Mineiro
Botafogo marca no fim e arranca empate com o Atlético-MG pelo Brasileirão; dê suas notas
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
O clube garantiu o título da Ukrainian Premier League 2025/26 após vencer o SC Poltava por 4 a 0, fora de casa, confirmando a taça com três rodadas de antecedência. Esta é a principal conquista da carreira de Alisson até o momento.
Mesmo tendo disputado apenas parte da competição, o atacante foi peça importante na campanha da equipe comandada por Arda Turan. O brasileiro somou um gol e três assistências em 12 partidas pela liga nacional.
Alisson perdeu os primeiros meses da temporada após passar por uma cirurgia no pé, mas retornou na segunda metade do campeonato justamente no período em que o Shakhtar assumiu a liderança e disparou na ponta da tabela. No total da temporada, o ex-jogador do Atlético acumula 15 participações diretas em gols em 26 partidas, com sete gols marcados e oito assistências distribuídas.
Após a conquista do título, o atacante comemorou o momento especial vivido na carreira:
— É uma felicidade muito grande, né? Mais uma temporada por aqui e mais um título, graças à Deus! Estou feliz com tudo isso! Há pouco mais de um ano, quando cheguei aqui, eu disse que havia vindo para seguir conquistando títulos, levantando troféus, porque é isso que marca um jogador na história do clube. E, hoje, posso dizer que estou conseguindo cumprir isso de uma maneira muito legal — iniciou Alisson
— Só tenho a agradecer ao Shakhtar por tudo que fez e faz por mim, todo apoio, toda confiança depositada. Uma mudança como essa pra um país distante nunca é fácil, mas aqui todos sempre me fizeram me sentir muito em casa e esse clima tem refletido em conquistas. Parabéns a todos do grupo, missão cumprida mais uma vez — finalizou o atacante
Venda milionária do Atlético
Alisson sempre foi tratado como uma das principais promessas das categorias de base do Atlético Mineiro. Após se destacar na base, o atacante teve um início promissor no time profissional, chamando rapidamente a atenção de grandes clubes do futebol europeu pelo talento, velocidade e capacidade de decisão.
O desempenho em ascensão culminou na transferência para o Shakhtar Donetsk, concretizada em março de 2025 por cerca de 14 milhões de euros, aproximadamente R$ 88 milhões na cotação da época. A negociação entrou para a história do Atlético como a terceira maior venda já realizada pelo clube, ficando atrás apenas das transferências de Bernard e Paulinho.
🤑Aposte no Atlético pelo Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias