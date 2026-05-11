Cria 'milionária' do Atlético faz sucesso na Europa e conquista título nacional

O atacante e cria da base do Atlético, Alisson, vive momento de alta no futebol europeu. Com apenas 20 anos, o jogador conquistou neste domingo (10) seu primeiro título nacional com o Shakhtar Donetsk.

O atacante e cria da base do Atlético, Alisson, vive momento de alta no futebol europeu. Com apenas 20 anos, o jogador conquistou neste domingo (10) seu primeiro título da liga nacional com o Shakhtar Donetsk.

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O clube garantiu o título da Ukrainian Premier League 2025/26 após vencer o SC Poltava por 4 a 0, fora de casa, confirmando a taça com três rodadas de antecedência. Esta é a principal conquista da carreira de Alisson até o momento.

Mesmo tendo disputado apenas parte da competição, o atacante foi peça importante na campanha da equipe comandada por Arda Turan. O brasileiro somou um gol e três assistências em 12 partidas pela liga nacional.

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Alisson perdeu os primeiros meses da temporada após passar por uma cirurgia no pé, mas retornou na segunda metade do campeonato justamente no período em que o Shakhtar assumiu a liderança e disparou na ponta da tabela. No total da temporada, o ex-jogador do Atlético acumula 15 participações diretas em gols em 26 partidas, com sete gols marcados e oito assistências distribuídas.

Após a conquista do título, o atacante comemorou o momento especial vivido na carreira:

— É uma felicidade muito grande, né? Mais uma temporada por aqui e mais um título, graças à Deus! Estou feliz com tudo isso! Há pouco mais de um ano, quando cheguei aqui, eu disse que havia vindo para seguir conquistando títulos, levantando troféus, porque é isso que marca um jogador na história do clube. E, hoje, posso dizer que estou conseguindo cumprir isso de uma maneira muito legal — iniciou Alisson

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— Só tenho a agradecer ao Shakhtar por tudo que fez e faz por mim, todo apoio, toda confiança depositada. Uma mudança como essa pra um país distante nunca é fácil, mas aqui todos sempre me fizeram me sentir muito em casa e esse clima tem refletido em conquistas. Parabéns a todos do grupo, missão cumprida mais uma vez — finalizou o atacante

Venda milionária do Atlético

Alisson sempre foi tratado como uma das principais promessas das categorias de base do Atlético Mineiro. Após se destacar na base, o atacante teve um início promissor no time profissional, chamando rapidamente a atenção de grandes clubes do futebol europeu pelo talento, velocidade e capacidade de decisão.

O desempenho em ascensão culminou na transferência para o Shakhtar Donetsk, concretizada em março de 2025 por cerca de 14 milhões de euros, aproximadamente R$ 88 milhões na cotação da época. A negociação entrou para a história do Atlético como a terceira maior venda já realizada pelo clube, ficando atrás apenas das transferências de Bernard e Paulinho.

Alisson, atacante do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)

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