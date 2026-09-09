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Nicolas passa por cirurgia no joelho e desfalca o São Paulo

Tricolor tinha descido o jogador para o Sub-20

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
09/09/2026 18:06
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Nicolas Bosshardt em ação pelo São paulo
Nicolas Bosshardt foi revelado na base do São Paulo (Foto: Divulgação/ Instagram)

O lateral-esquerdo Nicolas passou por cirurgia de sutura de menisco no joelho esquerdo nesta quarta-feira (9), no Einstein Hospital Israelita. O procedimento foi conduzido pela equipe do doutor Moisés Cohen e, segundo o São Paulo, transcorreu sem intercorrências.

O problema apareceu de um dia para o outro. Fora da lista de relacionados para o duelo com o Boca Juniors, pela Copa Sul-Americana, o jogador ficou no SuperCT com o grupo que não viajou à Argentina e relatou dores após a atividade de terça-feira (8). Os exames de imagem feitos na sequência apontaram a necessidade da cirurgia.

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Nicolas deve receber alta hospitalar nos próximos dias e iniciará a recuperação no REFFIS Plus, centro de fisioterapia do clube.

São Paulo perde Calleri para decisão contra o Boca

O São Paulo não divulgou prazo de retorno. Vale registrar que a sutura de menisco, em que o tecido é costurado, costuma exigir recuperação mais longa do que a retirada parcial do menisco, justamente porque depende da cicatrização da estrutura.

Nicolas é um dos garotos que o técnico passou a integrar ao profissional diante da impossibilidade de o clube se reforçar na janela, e estava entre os quatro atletas que desceram ao Sub-20 na última sexta-feira (4), ao lado de Isac, Osório e Pedro Ferreira, para ganhar minutagem.

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Nicolas Bosshardt
Nicolas Bosshardt com a camisa do São Paulo (Foto: Divulgação/ São Paulo)

Nicolas estava voltando a treinar com os profissionais

Nicolas, de 19 anos, ficou afastado das atividades após se envolver em um acidente de trânsito em Barueri, no dia 3 de agosto, que terminou com a morte de um pedestre de 84 anos. O jogador prestou socorro no local e acionou o resgate. Ele responde em liberdade, com medidas cautelares determinadas pela Justiça, enquanto o caso segue em investigação.

O São Paulo disponibilizou acompanhamento psicológico para o lateral e sua família e, inicialmente, não estabeleceu um prazo para o retorno. Nicolas voltou aos treinos com o elenco principal alguns dias depois por decisão própria, e o clube optou por fazer uma reintegração gradual.

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