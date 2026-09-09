Domínguez explica dificuldades do Atlético e aponta erro: 'Entramos no jogo deles'

O Santos venceu o Atlético por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após a partida, Eduardo Domínguez explicou as dificuldades encontradas pelo Galo e reconheceu que a equipe acabou entrando no jogo proposto pelo Santos, o que dificultou ainda mais a atuação atleticana.

Domínguez dividiu a análise da partida entre os dois tempos. Para o treinador, o Atlético teve um primeiro tempo mais equilibrado e praticamente não sofreu com o Santos, mas voltou pior para a etapa final e repetiu erros apresentados na partida anterior, principalmente na saída de bola:

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— Temos que dividir em dois tempos. No primeiro quase não sofremos, só a bola parada que também poderíamos ter aberto o placar, tiveram uma jogada a mais. Depois no segundo tempo eles começaram melhor, não com a bola e tivemos os mesmos erros que tivemos na partida passada. Saída com a bola, tínhamos que sair da pressão deles e não podemos sair. Eles criaram muitas situações e graças a Delfim que teve um bom rendimento nos deixaram com vida porque podíamos ter perdido por mais gols, quase não criamos nada — disse o treinador.

O técnico também destacou a dificuldade do Atlético para escapar da pressão santista. Segundo Domínguez, a equipe não identificou corretamente os espaços e insistiu em uma saída curta justamente nos momentos em que precisava buscar alternativas para superar a marcação adversária.

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— Aconteceram dois ou três passes que não olhamos onde estava a pressão deles. Foi muito, muito fácil para eles nos pressionar. Entramos no jogo deles, jogamos curto quando tinha que sair da pressão deles e não fizemos ou não podemos fazer.(…) Hoje não foi a partida — disse Domínguez.

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Eduardo Domínguez em Santos x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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