Atlético tem retrospecto negativo em mata-matas contra o Santos: veja os números
Equipes já se enfrentaram quatro vezes em duelos eliminatórios
Atlético e Santos iniciam nesta quarta-feira (9) a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. O retrospecto do duelo em confrontos de mata-mata é desfavorável ao Galo. O Lance! relembra os encontros eliminatórios entre as equipes e apresenta os números do confronto.
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Esta será a primeira vez que Atlético e Santos se enfrentam em um duelo de mata-mata por uma competição internacional. No entanto, as equipes já construíram um histórico de confrontos em competições eliminatórias nacionais.
Este será o quinto confronto de mata-mata entre Atlético e Santos. As equipes já se enfrentaram quatro vezes anteriormente, e o retrospecto favorece o Peixe: são três classificações do Santos contra apenas uma do Galo. Relembre os duelos:
Taça Brasil de 1964
Santos 4 x 1 Atlético — ida, no Independência
Santos 5 x 1 Atlético — volta, no Pacaembu
Santos classificado
Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1983
Santos 2 x 1 Atlético — ida, no Morumbi
Santos 0 x 0 Atlético — volta, no Mineirão
Santos classificado
Quartas de final da Copa do Brasil de 2010
Atlético 3 x 2 Santos — ida, no Mineirão
Santos 3 x 1 Atlético — volta, na Vila Belmiro
Santos classificado
Oitavas de final da Copa do Brasil de 2019
Atlético 0 x 0 Santos — ida, no Independência
Santos 1 x 2 Atlético — volta, no Pacaembu
Atlético classificado
Números gerais de Atlético x Santos em mata-matas
- Confrontos: 4
- Classificações do Atlético: 1
- Classificações do Santos: 3
- Vitórias do Atlético: 2
- Vitórias do Santos: 4
- Empates: 2
Atlético x Santos pela Sul-Americana de 2026
Atlético e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo será disputado na Vila Belmiro, em Santos.
O jogo de volta será realizado na quarta-feira da próxima semana (16), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O vencedor no placar agregado avançará para a semifinal da competição.
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