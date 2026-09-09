Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Atlético tem retrospecto negativo em mata-matas contra o Santos: veja os números

Equipes já se enfrentaram quatro vezes em duelos eliminatórios

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
09/09/2026 06:00
Favorite o Lance! no Google
Atlético x Santos 2019 Copa do Brasil (Foto: Bruno Cantini / Atlético)
Atlético x Santos 2019 Copa do Brasil (Foto: Bruno Cantini / Atlético)
Ver Resumo da matéria por IA
Atlético e Santos iniciam nesta quarta-feira (9) a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. O retrospecto do duelo em confrontos de mata-mata é desfavorável ao Galo. O Lance! relembra os encontros eliminatórios entre as equipes e apresenta os números do confronto.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético e Santos iniciam nesta quarta-feira (9) a disputa das quartas de final da Copa Sul-Americana. O retrospecto do duelo em confrontos de mata-mata é desfavorável ao Galo. O Lance! relembra os encontros eliminatórios entre as equipes e apresenta os números do confronto.

Esta será a primeira vez que Atlético e Santos se enfrentam em um duelo de mata-mata por uma competição internacional. No entanto, as equipes já construíram um histórico de confrontos em competições eliminatórias nacionais.

continua após a publicidade

Este será o quinto confronto de mata-mata entre Atlético e Santos. As equipes já se enfrentaram quatro vezes anteriormente, e o retrospecto favorece o Peixe: são três classificações do Santos contra apenas uma do Galo. Relembre os duelos:

Taça Brasil de 1964

Santos 4 x 1 Atlético — ida, no Independência
Santos 5 x 1 Atlético — volta, no Pacaembu
Santos classificado

Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1983

Santos 2 x 1 Atlético — ida, no Morumbi
Santos 0 x 0 Atlético — volta, no Mineirão
Santos classificado

Quartas de final da Copa do Brasil de 2010

Atlético 3 x 2 Santos — ida, no Mineirão
Santos 3 x 1 Atlético — volta, na Vila Belmiro
Santos classificado

Oitavas de final da Copa do Brasil de 2019

Atlético 0 x 0 Santos — ida, no Independência
Santos 1 x 2 Atlético — volta, no Pacaembu
Atlético classificado

Números gerais de Atlético x Santos em mata-matas

  • Confrontos: 4
  • Classificações do Atlético: 1
  • Classificações do Santos: 3
  • Vitórias do Atlético: 2
  • Vitórias do Santos: 4
  • Empates: 2
Atlético e Santos 2010 Copa do Brasil (Foto: Bruno Cantini / Atlético)
Atlético e Santos 2010 Copa do Brasil (Foto: Bruno Cantini / Atlético)

Atlético x Santos pela Sul-Americana de 2026

Atlético e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 19h, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O primeiro duelo será disputado na Vila Belmiro, em Santos.

continua após a publicidade

O jogo de volta será realizado na quarta-feira da próxima semana (16), às 19h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O vencedor no placar agregado avançará para a semifinal da competição.

Alan Minda e Reinier abraçando comemorando gol do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan Minda e Reinier abraçando comemorando gol do Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Atlético faz homenagem para Hulk na Arena MRV (Pedro Souza / Atlético

Atlético Mineiro

Hulk volta a falar sobre saída e revela bastidores da passagem pelo Atlético

Há 11 horas
Nova camisa do Galo laranja (reprodução Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético adia estreia de novo uniforme e define nova data: veja detalhes

Há 12 horas
Domínguez e Lyanco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Com retornos e desfalques, Atlético divulga relacionados contra o Santos

Há 15 horas
Savinho e Richarlison (Fotos: reprodução instagram)

Fora de Campo

Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o Vasco

Há 15 horas
Cuello pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Cuello desfalca o Atlético contra o Santos; veja o motivo

Há 16 horas
Lyanco e Castano em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético ganha três retornos e terá jogadores à disposição contra o Santos

Há 16 horas
Mais LANCE!
Santos x Atlético-MG

Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Eduardo Domínguez Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez reflete sobre futebol brasileiro e cita Flamengo ao analisar momento do Atlético

Lyanco e Léo Duarte em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pode ter retornos importantes contra o Santos: veja situação dos atletas

Uniformes Atlético x Santos (reprodução Conmebol)

Atlético terá novidade no uniforme contra o Santos pela Sul-Americana: veja detalhes

Scarpa e Dudu treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

De volta à Sul-Americana: Confira a programação semanal do Atlético

Cuello x São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético recebe proposta de clube europeu por Cuello: veja detalhes

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

Copa do Brasil: CBF confirma data do sorteio das semifinais

Lodi e Artur em Sao Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Análise: Atlético 'se perde' em dois minutos e quebra sequência positiva

Lodi em São Paulo x Atlético~ (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Lodi minimiza fim da sequência invicta do Atlético: 'Não ia ficar o ano todo'

Domínguez São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez analisa derrota do Atlético e aponta fator decisivo

Luciano com a mão para o alto durante São Paulo x Atlético-MG

Gol perdido em São Paulo x Atlético-MG assusta torcedores: 'Me ajuda'

Lodi em disputa em São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapres)

Atlético é derrotado e vê fim da invencibilidade de 14 partidas