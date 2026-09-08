Com retornos e desfalques, Atlético divulga relacionados contra o Santos

O Atlético divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A lista conta com retornos importantes, mas também desfalques de jogadores que vinham sendo titulares na equipe.

O Atlético conta com três retornos importantes para o primeiro confronto contra o Santos. São eles: o zagueiro Lyanco, o volante Maycon e o meia-atacante Igor Gomes. Os três estavam fora de combate e foram liberados pelo departamento médico.

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Por outro lado, Eduardo Domínguez não poderá contar com Cuello, que terá de cumprir suspensão automática na Sul-Americana. Além da suspensão, o atacante argentino vive outro momento de incerteza no clube. O jogador recebeu uma proposta do CSKA Moscou, da Rússia, e segue envolvido em negociações com o clube europeu.

Ao todo, Domínguez relacionou 24 jogadores para o confronto contra o Santos. A delegação atleticana viaja para São Paulo na tarde desta terça-feira (8).

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Goleiros: Gabriel Delfim, Pedro Cobra e Robert Laterais: Natanael, Pascini, Preciado e Renan Lodi Zagueiros: Lyanco, Vitão e Vitor Hugo Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Cissé, Franco, Fred, Igor Gomes, Kevin Castaño, Maycon, Reinier, Scarpa e Victor Hugo Atacantes: Alan Minda, Cassierra e Dudu

Santos x Atlético pela Copa Sul-Americana

O primeiro jogo entre Santos e Atlético será disputado na Vila Belmiro, em Santos. A bola rola a partir das 19h desta quarta-feira (9). A partida decisiva será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, com mando do Galo. O segundo confronto está marcado para as 19h da próxima quarta-feira (16).

Relacionados Galo x Santos (reprodução Atlético)

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