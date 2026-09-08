Com retornos e desfalques, Atlético divulga relacionados contra o Santos
Galo encara o Peixe nesta quarta-feira (9) na Vila Belmiro
O Atlético divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A lista conta com retornos importantes, mas também desfalques de jogadores que vinham sendo titulares na equipe.
O Atlético conta com três retornos importantes para o primeiro confronto contra o Santos. São eles: o zagueiro Lyanco, o volante Maycon e o meia-atacante Igor Gomes. Os três estavam fora de combate e foram liberados pelo departamento médico.
Por outro lado, Eduardo Domínguez não poderá contar com Cuello, que terá de cumprir suspensão automática na Sul-Americana. Além da suspensão, o atacante argentino vive outro momento de incerteza no clube. O jogador recebeu uma proposta do CSKA Moscou, da Rússia, e segue envolvido em negociações com o clube europeu.
Ao todo, Domínguez relacionou 24 jogadores para o confronto contra o Santos. A delegação atleticana viaja para São Paulo na tarde desta terça-feira (8).
Relacionados do Galo contra o Santos
- Goleiros: Gabriel Delfim, Pedro Cobra e Robert
- Laterais: Natanael, Pascini, Preciado e Renan Lodi
- Zagueiros: Lyanco, Vitão e Vitor Hugo
- Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Cissé, Franco, Fred, Igor Gomes, Kevin Castaño, Maycon, Reinier, Scarpa e Victor Hugo
- Atacantes: Alan Minda, Cassierra e Dudu
Santos x Atlético pela Copa Sul-Americana
O primeiro jogo entre Santos e Atlético será disputado na Vila Belmiro, em Santos. A bola rola a partir das 19h desta quarta-feira (9). A partida decisiva será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte, com mando do Galo. O segundo confronto está marcado para as 19h da próxima quarta-feira (16).
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o VascoHá 24 minutos
Atlético Mineiro
Cuello desfalca o Atlético contra o Santos; veja o motivoHá 38 minutos
Atlético Mineiro
Atlético ganha três retornos e terá jogadores à disposição contra o SantosHá 46 minutos
Onde Assistir
Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-AmericanaHá 3 horas
Futebol Nacional
Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhesHá 5 horas
Atlético Mineiro
Domínguez reflete sobre futebol brasileiro e cita Flamengo ao analisar momento do AtléticoHá 8 horas
Mais LANCE!