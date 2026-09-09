Veja gols em Santos x Atlético-MG: Arão e Oliva marcam

Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0 nesta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Ainda no inicio da primeira etapa, William Arão abriu o placar, e na segunda etapa o Oliva ampliou.

Aos 30 minutos da primeira etapa, Gabigol recebe cruzamento e toca de cabeça para William Arão, que solta o chute de primeira para abrir o placar.

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Veja o gol:

🇧🇷Santos 1x0 Atlético-MG🇧🇷



⚽️ Willian Arão

🥾 Gabigol



Validado pelo VAR



🏆 Sul-Americana | quartas (ida) pic.twitter.com/NiNIgEWDV8 — Diário de Torcedor (@DiarioGols) September 9, 2026

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Aos 22 minutos da segunda etapa, Gabigol se antecipa a passe errado na saída de bola, tenta driblar o goleiro e para em Gabriel Delfim. A bola sobra para Arthur, que aciona novamente o camisa 9. O centroavante dá um tapa de trivela e acha Oliva, que pega de primeira e amplia para o Santos.

Veja o segundo gol:

🚨 Oliva capitalizes on a defensive blunder to double Santos' lead!



Santos 2-0 Atletico-MG.#LaLigapic.twitter.com/kRLdTo2p1P — goalpostFC (@GoalpostFC) September 9, 2026

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Santos larga em vantagem

O primeiro tempo na Vila Belmiro foi até bem equilibrado. Os dois times praticamente se revezavam na posse de bola, mas foi o Santos que levou mais perigo ao gol adversário. Gabriel Bontempo, recém-convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira, chegou com perigo nos primeiros minutos do duelo. Fred tentou responder aos 28, em cobrança de falta.

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Aos 30, no entanto, foi a torcida santista que comemorou quando Gabigol recebeu cruzamento de Gustavo Henrique e tocou de cabeça para Willian Arão finalizar. Após revisão do VAR em um suposto impedimento do camisa 9, o tento foi validado. O estreante da noite, Rodinei, também teve uma boa chance de ampliar, assim como Thaciano, mas perderam. O Galo tentou empatar no último minuto, com desvio de cabeça de Lyanco, mas Willian Arão afastou.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Galo não voltou com a mesma concentração do início da partida, e o Santos levava perigo em busca de fazer mais gols diante de sua torcida. Fred até levou perigo ao gol de Brazão no início, mas o Peixe devolveu com tentativas de Gabigol e Thaciano, até que Oliva conseguiu concluir. Aos 22, a bola sobrou para Arthur. Ele acionou Gabigol, que deu um tapa de trivela para encontrar Oliva, que não desperdiçou. Brazão ainda fez boa defesa em nova tentativa de Fred, aos 38, mas restou ao Peixe administrar o resultado e brigar forte pela vaga na próxima fase.

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