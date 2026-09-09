Quem do Atlético pode aparecer na convocação de Ancelotti para a Seleção Brasileira?
Treinador faz a primeira convocação pós Copa nesta quarta-feira (9)
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fará nesta quarta-feira, às 15h, a primeira convocação da equipe após a Copa do Mundo. A lista deve contar com novidades pensando no início de um novo ciclo para o próximo Mundial. Com isso, um nome do Atlético pode aparecer no radar do treinador italiano.
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Renan Lodi é um dos jogadores que pode voltar a ser lembrado pela Seleção Brasileira. O lateral, que acumula experiência com a camisa amarelinha, voltou a apresentar um bom nível de desempenho pelo Atlético e pode ganhar uma nova oportunidade com Ancelotti.
Lodi fez parte do ciclo da Copa do Mundo de 2022 e chegou a ser apontado como um dos nomes cotados para integrar a convocação final para o Mundial do Catar. No entanto, o lateral acabou ficando fora da lista definitiva.
Após a Copa, o jogador voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e participou de partidas das Eliminatórias em 2023. Sua última atuação com a camisa amarelinha aconteceu em novembro daquele ano, no confronto contra a Colômbia, ainda sob o comando do técnico Fernando Diniz.
No Atlético, Lodi voltou a viver um momento de alto nível. O jogador se tornou uma das peças importantes do sistema de Eduardo Domínguez, atuando como ala e se destacando pela agressividade e intensidade na chegada ao ataque.
Pelo Galo, Lodi vive a temporada mais artilheira de sua carreira. São cinco gols marcados e três assistências em 42 partidas disputadas, números que o colocam entre os jogadores que mais atuaram pelo Atlético na temporada.
Além de Lodi, Éverson também é um nome bastante comentado na imprensa e que poderia receber uma oportunidade na Seleção Brasileira. O goleiro vem apresentando alto nível pelo Atlético e é apontado como um dos principais jogadores da posição no futebol brasileiro atualmente.
No entanto, Éverson está se recuperando de uma lesão no pé e, caso estivesse entre os nomes avaliados por Ancelotti para esta convocação, não teria condições de estar à disposição do treinador.
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