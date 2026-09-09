Atlético está escalado para enfrentar o Santos pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (9) às 19h na Vila Belmiro
O Atlético está escalado para enfrentar o Santos no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (9), às 19h, na Vila Belmiro.
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Para a partida, o técnico Eduardo Domínguez manteve a base da equipe titular que vem atuando nas últimas partidas com a mudança pontual de Preciado no lugar de Cuello, suspenso. Além disso, Lyanco e Maycon recuperados de lesão voltam à equipe.
Desta maneira, o Atlético vai a campo com: Gabriel Delfim; Preciado, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco, Maycon e Fred; Cassierra e Bernard.
Como chegam Santos e Atlético?
O Peixe chegou a esta fase da competição continental após eliminar o Macará, do Equador. No jogo de ida, o Santos venceu por 2 a 1, enquanto a partida de volta terminou empatada em 0 a 0.
Já o Galo avançou após passar pelo RB Bragantino. O Atlético venceu o primeiro confronto por 2 a 1 e empatou o jogo de volta em 2 a 2, garantindo a classificação para as quartas de final.
Na última partida antes do confronto pela Sul-Americana, o Santos venceu o Internacional por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético, por outro lado, vem de derrota por 2 a 0 para o São Paulo, também pelo Brasileirão.
Confira a arbitragem e as escalações de Santos x Atlético-MG
SANTOS X ATLÉTICO-MG
COPA SUL-AMERICANA - quartas de final (ida)
📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Alex Herrera (VEN)
🚩 Assistentes: Antoni García (VEN) e Paolo García (VEN)
🖥️ VAR: Carlos Orbe (VEN)
⚽ ESCALAÇÕES
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva, Rollheiser e Gabriel Bontempo; Gabigol e Thaciano.
ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Gabriel Delfim; Preciado, Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño, Alan Franco, Maycon e Fred; Cassierra e Bernard.
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