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Atlético ganha três retornos e terá jogadores à disposição contra o Santos

Atletas foram liberados pelo departamento médico e voltam a ser opção para Domínguez

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 13:54
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Lyanco e Castano em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco e Castano em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá importantes retornos para a partida contra o Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O clube informou, nesta terça-feira (8), que o zagueiro Lyanco e os meias Maycon e Igor Gomes foram liberados pelo departamento médico.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético terá importantes retornos para a partida contra o Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O clube informou, nesta terça-feira (8), que o zagueiro Lyanco e os meias Maycon e Igor Gomes foram liberados pelo departamento médico.

Os três jogadores estão recuperados e devem ser relacionados para a partida contra o Santos. A delegação atleticana viaja para São Paulo na tarde desta terça-feira (8).

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Lyanco não atua desde o dia 12 de agosto, quando se lesionou na partida contra o Red Bull Bragantino, pela Copa Sul-Americana. O zagueiro sofreu um rompimento da fáscia plantar do pé esquerdo e, desde então, vinha realizando tratamento e se recuperando da lesão.

Além dele, o volante Maycon também está de volta. O jogador estava escalado para o clássico de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, mas sentiu um desconforto durante o aquecimento e acabou sendo cortado da partida.

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Já Igor Gomes se lesionou na vitória do Atlético por 3 a 0 sobre o Grêmio, no dia 16 de agosto. O meia sofreu um estiramento do ligamento do pé direito e ficou fora dos últimos compromissos da equipe.

Lyanco em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Lyanco em treino na Cidade do Galo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

DM do Atlético

Com os três jogadores liberados, o departamento médico do Atlético teve uma redução no número de atletas em recuperação. No entanto, o clube ainda conta com jogadores afastados por problemas físicos.

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O goleiro Éverson segue no departamento médico devido a uma fratura no pé esquerdo. Além dele, o zagueiro Léo Duarte se recupera de uma lesão muscular na coxa direita.

Outro jogador que permanece no DM é o zagueiro Ruan Tressoldi, que trata uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Ruan sai lesionado em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Ruan sai lesionado em Atlético-MG x Cruzeiro (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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