Hulk volta a falar sobre saída e revela bastidores da passagem pelo Atlético

O atacante Hulk, atualmente no Fluminense, voltou a falar sobre sua saída do Atlético, em maio deste ano. O jogador abriu o jogo sobre a relação com o clube mineiro, comentou situações internas e revelou bastidores de sua passagem vitoriosa pelo Galo.

Em entrevista à Romário TV, Hulk falou sobre a relação que mantém com o Atlético e explicou como enxerga sua saída do clube. O atacante afirmou não guardar mágoas e destacou o respeito e a gratidão que possui pelo Galo.

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— Não tenho mágoa nenhuma. Tudo é como tem que ser. Não me arrependo do que faço. Não sei como alguém pensa que eu tenho algo contra o Galo e vice-versa. Tem respeito e gratidão de todas as partes. O Atlético é muito maior do que o Hulk e tenho respeito e gratidão por tudo — disse o atacante.

Hulk também comentou sobre a possibilidade de algumas pessoas dentro do clube terem tentado antecipar sua saída ou até mesmo sua aposentadoria. Segundo o jogador, porém, as pessoas que trabalhavam diretamente no futebol demonstravam interesse em sua permanência.

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— No meu entendimento, talvez sim (pessoas querendo aposentar ou a saída do atacante). Não as pessoas do dia a dia que fazem parte do futebol. Uma das coisas que me deixava tranquilo era que o pessoal do dia a dia queria que eu continuasse. O próprio Barba, quando fui falar com ele, disse que queria contar comigo — revelou.

Hulk jogando pelo Atlético-MG no ano de 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bastidores da chegada ao Atlético

Hulk também revelou detalhes dos bastidores de sua chegada ao Atlético. O atacante contou que recebeu propostas de outros clubes brasileiros, incluindo o Palmeiras, além de ofertas do futebol turco, mas acabou escolhido o projeto apresentado pelo Galo.

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Segundo Hulk, a decisão aconteceu depois que o então diretor de futebol Rodrigo Caetano apresentou o projeto do clube mineiro.

— Quando o Caetano apresentou o projeto, vi que era grandioso. Estava há quase 30 dias de férias no Brasil e tinha avisado que não ia renovar na China. Conversei com muitos clubes aqui. Perguntaram por que não fui para o Palmeiras, e o Palmeiras ia jogar a final da Libertadores. Eles queriam esperar a final para a gente sentar. Eu disse que não ia garantir nada. Chegaram outras da Turquia também. Quando vi o projeto do Galo, vi que ia dar certo. E deu certo — afirmou.

Passagem vitoriosa pelo Atlético

Hulk teve uma passagem marcante pelo Atlético. Ao longo de sua trajetória com a camisa alvinegra, o atacante disputou 311 partidas, marcou 140 gols e distribuiu 56 assistências.

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O jogador conquistou oito títulos pelo Galo: um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.

Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

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