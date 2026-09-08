Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Hulk volta a falar sobre saída e revela bastidores da passagem pelo Atlético

Em entrevista, o atacante abriu o jogo e o coração sobre o clube mineiro

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 18:30
Favorite o Lance! no Google
Atlético faz homenagem para Hulk na Arena MRV (Pedro Souza / Atlético
Hulk pelo Atlético (Pedro Souza / Atlético
Ver Resumo da matéria por IA
O atacante Hulk, atualmente no Fluminense, voltou a falar sobre sua saída do Atlético, em maio deste ano. O jogador abriu o jogo sobre a relação com o clube mineiro, comentou situações internas e revelou bastidores de sua passagem vitoriosa pelo Galo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O atacante Hulk, atualmente no Fluminense, voltou a falar sobre sua saída do Atlético, em maio deste ano. O jogador abriu o jogo sobre a relação com o clube mineiro, comentou situações internas e revelou bastidores de sua passagem vitoriosa pelo Galo.

Em entrevista à Romário TV, Hulk falou sobre a relação que mantém com o Atlético e explicou como enxerga sua saída do clube. O atacante afirmou não guardar mágoas e destacou o respeito e a gratidão que possui pelo Galo.

continua após a publicidade

— Não tenho mágoa nenhuma. Tudo é como tem que ser. Não me arrependo do que faço. Não sei como alguém pensa que eu tenho algo contra o Galo e vice-versa. Tem respeito e gratidão de todas as partes. O Atlético é muito maior do que o Hulk e tenho respeito e gratidão por tudo — disse o atacante.

Hulk também comentou sobre a possibilidade de algumas pessoas dentro do clube terem tentado antecipar sua saída ou até mesmo sua aposentadoria. Segundo o jogador, porém, as pessoas que trabalhavam diretamente no futebol demonstravam interesse em sua permanência.

continua após a publicidade

— No meu entendimento, talvez sim (pessoas querendo aposentar ou a saída do atacante). Não as pessoas do dia a dia que fazem parte do futebol. Uma das coisas que me deixava tranquilo era que o pessoal do dia a dia queria que eu continuasse. O próprio Barba, quando fui falar com ele, disse que queria contar comigo — revelou.

Hulk jogando pelo Atlético-MG no ano de 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Hulk jogando pelo Atlético-MG no ano de 2026 (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Bastidores da chegada ao Atlético

Hulk também revelou detalhes dos bastidores de sua chegada ao Atlético. O atacante contou que recebeu propostas de outros clubes brasileiros, incluindo o Palmeiras, além de ofertas do futebol turco, mas acabou escolhido o projeto apresentado pelo Galo.

continua após a publicidade

Segundo Hulk, a decisão aconteceu depois que o então diretor de futebol Rodrigo Caetano apresentou o projeto do clube mineiro.

— Quando o Caetano apresentou o projeto, vi que era grandioso. Estava há quase 30 dias de férias no Brasil e tinha avisado que não ia renovar na China. Conversei com muitos clubes aqui. Perguntaram por que não fui para o Palmeiras, e o Palmeiras ia jogar a final da Libertadores. Eles queriam esperar a final para a gente sentar. Eu disse que não ia garantir nada. Chegaram outras da Turquia também. Quando vi o projeto do Galo, vi que ia dar certo. E deu certo — afirmou.

Passagem vitoriosa pelo Atlético

Hulk teve uma passagem marcante pelo Atlético. Ao longo de sua trajetória com a camisa alvinegra, o atacante disputou 311 partidas, marcou 140 gols e distribuiu 56 assistências.

continua após a publicidade

O jogador conquistou oito títulos pelo Galo: um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e cinco Campeonatos Mineiros.

Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)
Hulk comemora gol no clássico (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Nova camisa do Galo laranja (reprodução Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético adia estreia de novo uniforme e define nova data: veja detalhes

Há 1 hora
Domínguez e Lyanco (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Com retornos e desfalques, Atlético divulga relacionados contra o Santos

Há 3 horas
Savinho e Richarlison (Fotos: reprodução instagram)

Fora de Campo

Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o Vasco

Há 4 horas
Cuello pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Cuello desfalca o Atlético contra o Santos; veja o motivo

Há 4 horas
Lyanco e Castano em treino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético Mineiro

Atlético ganha três retornos e terá jogadores à disposição contra o Santos

Há 4 horas
Santos x Atlético-MG

Onde Assistir

Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana

Há 7 horas
Mais LANCE!
Imagem gerada por IA mostra reforços hipotéticos no BID da CBF

Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhes

Eduardo Domínguez Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez reflete sobre futebol brasileiro e cita Flamengo ao analisar momento do Atlético

Lyanco e Léo Duarte em treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético pode ter retornos importantes contra o Santos: veja situação dos atletas

Uniformes Atlético x Santos (reprodução Conmebol)

Atlético terá novidade no uniforme contra o Santos pela Sul-Americana: veja detalhes

Scarpa e Dudu treino no Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

De volta à Sul-Americana: Confira a programação semanal do Atlético

Cuello x São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Atlético recebe proposta de clube europeu por Cuello: veja detalhes

Troféu da Copa do Brasil é exibido no Nubank Parque antes de Palmeiras x Santos

Copa do Brasil: CBF confirma data do sorteio das semifinais

Lodi e Artur em Sao Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Análise: Atlético 'se perde' em dois minutos e quebra sequência positiva

Lodi em São Paulo x Atlético~ (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Lodi minimiza fim da sequência invicta do Atlético: 'Não ia ficar o ano todo'

Domínguez São Paulo x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Domínguez analisa derrota do Atlético e aponta fator decisivo

Luciano com a mão para o alto durante São Paulo x Atlético-MG

Gol perdido em São Paulo x Atlético-MG assusta torcedores: 'Me ajuda'

Lodi em disputa em São Paulo e Atlético (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapres)

Atlético é derrotado e vê fim da invencibilidade de 14 partidas

Iago comemora gol em São Paulo x Atlético (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Dê suas notas: avalie as atuações em São Paulo x Atlético-MG