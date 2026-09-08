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Cuello desfalca o Atlético contra o Santos; veja o motivo

Atacante está de fora do duelo da ida das quartas de final da Sul-Americana

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
08/09/2026 14:02
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Cuello pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello pelo Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético terá um grande desfalque na partida de ida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Cuello não estará à disposição do técnico Eduardo Domínguez para o confronto, pois terá de cumprir suspensão.
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O Atlético terá um grande desfalque na partida de ida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Cuello não estará à disposição do técnico Eduardo Domínguez para o confronto, pois terá de cumprir suspensão.

Cuello recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de volta contra o Bragantino e, por isso, terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões. O argentino vinha sendo um dos principais jogadores do Atlético na temporada e é uma das peças importantes do sistema utilizado por Domínguez.

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Para substituir Cuello, o técnico argentino tem duas opções que surgem como as principais alternativas para a posição. A primeira é Alan Minda, que já desempenhou a função de ala pelo Atlético. O equatoriano, porém, possui características diferentes das de Cuello e não oferece a mesma intensidade do argentino, principalmente no momento da recomposição defensiva.

Outra possibilidade é Preciado, que atua como ala pela seleção do Equador. O jogador também tem características ofensivas e consegue participar da recomposição defensiva, surgindo como uma alternativa mais próxima do estilo de jogo apresentado por Cuello.

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Proposta da Europa por Cuello

Cuello é um dos destaques do Atlético na temporada e chamou a atenção de clubes do futebol europeu. O CSKA Moscou, da Rússia, apresentou uma proposta pelo jogador, e a negociação está nas mãos do Atlético.

O clube mineiro tem até a próxima quinta-feira (10) para receber uma possível proposta e definir o futuro do atacante, já que essa é a data de encerramento da janela de transferências do futebol russo.

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Além disso, a janela de transferências do futebol brasileiro será encerrada um dia depois. Caso Cuello seja negociado, portanto, o Atlético terá pouco tempo para buscar uma reposição no mercado nacional.

Cuello em Galo x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello em Galo x Grêmio (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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