Cuello desfalca o Atlético contra o Santos; veja o motivo
Atacante está de fora do duelo da ida das quartas de final da Sul-Americana
O Atlético terá um grande desfalque na partida de ida contra o Santos, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Cuello não estará à disposição do técnico Eduardo Domínguez para o confronto, pois terá de cumprir suspensão.
Atlético ganha três retornos e terá jogadores à disposição contra o Santos
Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-Americana
Cuello recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de volta contra o Bragantino e, por isso, terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões. O argentino vinha sendo um dos principais jogadores do Atlético na temporada e é uma das peças importantes do sistema utilizado por Domínguez.
Para substituir Cuello, o técnico argentino tem duas opções que surgem como as principais alternativas para a posição. A primeira é Alan Minda, que já desempenhou a função de ala pelo Atlético. O equatoriano, porém, possui características diferentes das de Cuello e não oferece a mesma intensidade do argentino, principalmente no momento da recomposição defensiva.
Outra possibilidade é Preciado, que atua como ala pela seleção do Equador. O jogador também tem características ofensivas e consegue participar da recomposição defensiva, surgindo como uma alternativa mais próxima do estilo de jogo apresentado por Cuello.
Proposta da Europa por Cuello
Cuello é um dos destaques do Atlético na temporada e chamou a atenção de clubes do futebol europeu. O CSKA Moscou, da Rússia, apresentou uma proposta pelo jogador, e a negociação está nas mãos do Atlético.
O clube mineiro tem até a próxima quinta-feira (10) para receber uma possível proposta e definir o futuro do atacante, já que essa é a data de encerramento da janela de transferências do futebol russo.
Além disso, a janela de transferências do futebol brasileiro será encerrada um dia depois. Caso Cuello seja negociado, portanto, o Atlético terá pouco tempo para buscar uma reposição no mercado nacional.
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Atlético Mineiro
Com retornos e desfalques, Atlético divulga relacionados contra o SantosHá 2 minutos
Fora de Campo
Savinho tenta convencer Richarlison a jogar no Atlético, mas atacante deseja o VascoHá 24 minutos
Atlético Mineiro
Atlético ganha três retornos e terá jogadores à disposição contra o SantosHá 46 minutos
Onde Assistir
Santos x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo da Sula-AmericanaHá 3 horas
Futebol Nacional
Janela de transferências no Brasil se aproxima do fim; saiba todos os detalhesHá 5 horas
Atlético Mineiro
Domínguez reflete sobre futebol brasileiro e cita Flamengo ao analisar momento do AtléticoHá 8 horas
Mais LANCE!