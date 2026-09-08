Atlético adia estreia de novo uniforme e define nova data: veja detalhes
Terceiro uniforme na cor laranja faz referência a Rua de Fogo da torcida do Galo
O Atlético adiou a estreia da nova camisa laranja, terceiro uniforme do clube para o restante da temporada. A peça seria utilizada contra o Santos, nesta quarta-feira (9), pela ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, mas o clube solicitou uma alteração no uniforme para a partida.
Inicialmente, a camisa laranja seria utilizada pelo Atlético no duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, e chegou a ser oficializada no site da Conmebol. No entanto, o clube pediu a mudança e definiu que entrará em campo com o tradicional uniforme alvinegro, formado por camisa preta e branca, calção preto e meiões pretos.
O Atlético informou que a estreia do uniforme laranja acontecerá no próximo sábado (12), contra o Fluminense, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.
A nova camisa 3 do Atlético
O terceiro uniforme do Atlético é predominantemente laranja e homenageia a tradicional "Rua de Fogo" promovida pela torcida atleticana. O movimento acontece antes de grandes partidas, quando os torcedores formam um corredor para receber o ônibus da equipe, com sinalizadores, pirotecnia e cantos.
A camisa busca reproduzir visualmente a atmosfera criada pelos sinalizadores. A estampa combina diferentes gradações de laranja para transmitir a sensação incandescente característica da "Rua de Fogo".
Para completar o design, a gola careca, as mangas e os detalhes laterais aparecem na cor preta, reforçando a identidade do clube. Na parte interna da gola, a arte traz a inscrição "Galo Doido", acompanhada pelo desenho da crista do Galo envolvendo a letra "G".
A nova camisa do Atlético estará disponível para compra a partir de 11 de setembro. O uniforme será vendido nas lojas e nos sites da Nike, na Loja do Galo e por meio de revendedores selecionados.
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