O Santos conseguiu uma vitória importante diante do Atlético-MG, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (9), na Vila Belmiro, pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana. Willian Arão, no primeiro tempo, e Oliva, no segundo, foram às redes em duelo que começou equilibrado na casa do Peixe.

Agora, os dois times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (16), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta da competição continental e valendo vaga na semifinal. Quem avançar, pega quem passar do duelo entre Montevideo City Torque, do Uruguai, e Cienciano, do Peru.

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Santos larga em vantagem

O primeiro tempo na Vila Belmiro foi até bem equilibrado. Os dois times praticamente se revezavam na posse de bola, mas foi o Santos que levou mais perigo ao gol adversário. Gabriel Bontempo, recém-convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira, chegou com perigo nos primeiros minutos do duelo. Fred tentou responder aos 28, em cobrança de falta.

Aos 30, no entanto, foi a torcida santista que comemorou quando Gabigol recebeu cruzamento de Gustavo Henrique e tocou de cabeça para Willian Arão finalizar. Após revisão do VAR em um suposto impedimento do camisa 9, o tento foi validado. O estreante da noite, Rodinei, também teve uma boa chance de ampliar, assim como Thaciano, mas perderam. O Galo tentou empatar no último minuto, com desvio de cabeça de Lyanco, mas Willian Arão afastou.

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Segundo tempo

No segundo tempo, o Galo não voltou com a mesma concentração do início da partida, e o Santos levava perigo em busca de fazer mais gols diante de sua torcida. Fred até levou perigo ao gol de Brazão no início, mas o Peixe devolveu com tentativas de Gabigol e Thaciano, até que Oliva conseguiu concluir. Aos 22, a bola sobrou para Arthur. Ele acionou Gabigol, que deu um tapa de trivela para encontrar Oliva, que não desperdiçou. Brazão ainda fez boa defesa em nova tentativa de Fred, aos 38, mas restou ao Peixe administrar o resultado e brigar forte pela vaga na próxima fase.

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Rodinei jogador do Santos disputa lance com Bernard jogador do Atletico-MG durante partida no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Conmebol SulAmericana. (Foto: Mauricio De Souza/AGIF/Folhapress)

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O principal lance da partida foi justamente o que tirou o marcador do zero, com pontos positivos para Gabigol, que ajudou na jogada. O camisa 9 fez boas movimentações e participou efetivamente dos dois gols, apesar de não ter ido às redes nesta noite.

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Deu aula 🏅

Willian Arão foi o principal destaque da partida nesta noite de Vila Belmiro. Além do gol crucial para o Santos ainda no primeiro tempo, o defensor ainda salvou uma bola no último lance antes de os times irem para o intervalo.

Ficou abaixo 📉

Thaciano começou a partida entre os titulares de Cuca e teve duas boas chances para ampliar o placar na Vila Belmiro. A primeira, no final da primeira etapa, quando bateu cruzado e assustou o goleiro. E, a segunda, no início da etapa complementar, quando não conseguiu finalizar na área.

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✅ Ficha técnica

Santos 🆚 Atlético-MG

Copa Sul-Americana - quartas de final (ida)

📆 Data e horário: quarta-feira, 9 de setembro de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🥅 Gols: Willian Arão (30'/1°) (1x0) e Oliva (22'/2°) (2x0)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

SANTOS (Técnico: Cuca)

Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres e Escobar; Gustavo Henrique, Christian Oliva (João Schmidt), Rollheiser (Caballero) e Gabriel Bontempo; Gabigol (Igor Vinícius) e Thaciano (Arthur).

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ATLÉTICO-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)

Gabriel Delfim; Preciado (Minda), Vitor Hugo, Lyanco e Renan Lodi; Kevin Castaño (Gustavo Scarpa), Alan Franco, Maycon e Fred; Cassierra (Reinier) e Bernard (Victor Hugo).

🟨 Arbitragem

🟨 Árbitro: Alex Herrera (VEN)

🚩 Assistentes: Antoni García (VEN) e Paolo García (VEN)

🖥️ VAR: Carlos Orbe (VEN)