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Análise: Atlético mostra maturidade e se sente à vontade fora de casa

Galo embala sequência positiva e conquista resultados como visitante

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
13/08/2026 06:00
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Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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Um dos principais problemas do Atlético na primeira metade do ano parece ter soluções recentes. O Galo encontrou respostas para melhorar seu desempenho como visitante e passou a se sentir cada vez mais confortável jogando longe de Belo Horizonte. A equipe vem acumulando bons resultados fora de casa e construiu uma sequência invicta como visitante. Nesta quarta-feira, o Atlético confirmou novamente essa evolução ao vencer o Bragantino, em Bragança Paulista, e abrir vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

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Um dos principais problemas do Atlético na primeira metade do ano parece ter soluções recentes. O Galo encontrou respostas para melhorar seu desempenho como visitante e passou a se sentir cada vez mais confortável jogando longe de Belo Horizonte. A equipe vem acumulando bons resultados fora de casa e construiu uma sequência invicta como visitante. Nesta quarta-feira, o Atlético confirmou novamente essa evolução ao vencer o Bragantino, em Bragança Paulista, e abrir vantagem nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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Primeiro tempo

Nos primeiros minutos, a partida foi marcada por muita disputa, com as duas equipes buscando o ataque e tentando controlar a posse de bola. No entanto, os erros de passe eram frequentes dos dois lados, fazendo com que a posse mudasse de dono constantemente.

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Ao longo de toda a primeira etapa, o jogo seguiu em ritmo intenso e de muita trocação. O Atlético conseguia encontrar espaços em escapadas rápidas e levava perigo principalmente com o apoio de Cuello pela direita e de Lodi pela esquerda. As transições velozes, a profundidade pelos lados e os cruzamentos rápidos eram as principais armas do Galo para chegar ao ataque e criar oportunidades.

Outra alternativa utilizada pelo Atlético eram os chutes de fora da área. Quando não conseguia encaixar as transições rápidas, a equipe também buscava finalizar de longa distância para tentar surpreender a defesa do Bragantino.

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A estratégia do Galo, porém, também era utilizada pelo adversário, que encontrava espaços principalmente nas transições rápidas. O Atlético, por outro lado, apresentava uma defesa bem postada e organizada, dificultando as ações ofensivas do Bragantino e impedindo uma pressão maior da equipe paulista, que atuava em casa no primeiro jogo do mata-mata.

Ainda no primeiro tempo, o Galo perdeu uma peça importante do sistema defensivo. Lyanco sentiu uma lesão em uma jogada na linha de fundo e não conseguiu permanecer em campo, sendo substituído por Victor Hugo.

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De maneira geral, o Atlético conseguiu controlar bem a partida na primeira etapa, inibindo as principais tentativas do Bragantino e encontrando caminhos para chegar ao ataque. Faltou, porém, maior precisão no último passe para transformar as chegadas em finalizações mais perigosas.

Cuello disputa em Bragantino x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Cuello disputa em Bragantino x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

No início do segundo tempo, o Atlético sofreu um pouco mais com a pressão do Bragantino, que passou a ocupar o campo ofensivo com maior frequência. Ainda assim, o Galo conseguiu conter as investidas da equipe paulista e manteve a estratégia apresentada na primeira etapa: defesa organizada e transições rápidas para explorar os espaços deixados pelo adversário.

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Na metade do segundo tempo, Eduardo Domínguez promoveu mudanças no setor ofensivo para dar um novo ritmo à equipe. O treinador retirou Reinier, Bernard e Victor Hugo e colocou Alan Minda, Igor Gomes e Cassierra. Minda vinha entrando bem nas últimas partidas e oferecendo mais velocidade e intensidade, características que Domínguez buscava para fortalecer os contra-ataques atleticanos.

A transição rápida continuava sendo a principal arma do Galo e foi justamente em uma dessas jogadas que saiu o gol da vitória. Igor Gomes encontrou Cuello com um belo passe por cima da defesa. O atacante conseguiu dominar, passou pelo goleiro Cleiton e mandou para as redes, colocando o Atlético em vantagem.

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Depois de sofrer o gol, o Bragantino tentou aumentar a pressão em busca do empate, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em grandes oportunidades. O Atlético, bem organizado defensivamente, soube controlar os espaços, suportar as investidas e administrar a vantagem até o fim.

O Galo mostrou solidez para se defender e eficiência para aproveitar suas oportunidades no ataque. A equipe foi capaz de suportar a pressão do adversário e, ao mesmo tempo, ser letal quando encontrou espaços, garantindo uma importante vantagem para o jogo de volta em Belo Horizonte.

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O desempenho também mostra a evolução do Atlético atuando longe de casa. A equipe demonstrou maturidade para jogar como visitante e apresentou características cada vez mais marcantes do trabalho de Domínguez: organização defensiva, intensidade nas transições e eficiência para decidir as partidas quando encontra espaços.

Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético x Bragantino (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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