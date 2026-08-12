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Atlético-MG está escalado para enfrentar o Bragantino pela Sul-Americana

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (12) às 19h

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
12/08/2026 17:50
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Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
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O Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (12) às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
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O Atlético está escalado para enfrentar o Bragantino pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola nesta quarta-feira (12) às 19h no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

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Como chegam as equipes?

O Red Bull Bragantino chega para a partida após uma derrota em casa para o Corinthians. No último fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, a equipe do interior paulista foi superada por 2 a 0 pelo Timão.

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Na Copa Sul-Americana, o Bragantino chega às oitavas de final após terminar a fase de grupos na segunda colocação e precisar disputar os playoffs. Na fase eliminatória, a equipe paulista enfrentou o Sporting Cristal, do Peru, e garantiu a classificação para as oitavas.

Já o Atlético chega para o duelo após empatar por 2 a 2 com o Remo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Na Sul-Americana, o Galo avançou diretamente às oitavas de final, sem precisar disputar os playoffs. A equipe terminou a fase de grupos na liderança do Grupo B e garantiu a classificação direta para a próxima fase.

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O jogo de volta entre Bragantino e Atlético será disputado na próxima quarta-feira (19), às 19h, na Arena MRV. Quem avançar no confronto enfrentará o vencedor do duelo entre Santos e Macará, do Equador.

Confira a arbitragem e as escalações de Bragantino x Atlético-MG

Bragantino x Atlético-MG
Ida - oitavas de final - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de agosto, às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista)
👁️ Onde assistir: ESPN (tv fechada) e Disney+. Clique aqui para assistir ao duelo.
🟨 Arbitragem: Leandro Rey (ARG)
🚩 Assistentes: Jose Savorani (ARG) e Juan Mamani (ARG)
📺 VAR: Hernan Mastrangelo (ARG)

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⚽ ESCALAÇÕES

RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)
Cleiton; Agustin Sant'Anna, Guzman Rodriguez, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Rodriguinho e Lucas Barbosa; Herrera, Vinicinho e Eduardo Sasha

Atlético-MG (Técnico: Eduardo Domínguez)
Everson; Natanael, Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Victor Hugo e Bernard; Cuello e Reinier

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Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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