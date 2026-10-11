Vôlei: Minas quebra jejum de 19 anos e conquista o Mineiro masculino
Equipe venceu o Praia Clube na decisão estadual e levanta a taça pela primeira vez desde 2006
A espera acabou! Neste domingo (11), o Minas superou o Praia Clube por 3 sets a 0 (25/21, 25/21 e 25/19) e se consagrou campeão do Campeonato Mineiro masculino de vôlei no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte. É a primeira vez que a equipe levanta o troféu estadual desde 2006.
Com a conquista, a equipe, maior campeã mineira, chega à soma de 21 títulos. O Minas havia disputado as últimas 16 finais do torneio, mas perdido todas para o Cruzeiro. Neste ano, o Praia Clube eliminou a Raposa na semifinal. O time terminou o Mineiro com o terceiro lugar após vencer o Monte Carmelo por 3 sets a 0 (25/20, 25/22 e 25/22).
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Na decisão, Lucarelli, Honorato e Bryan lideraram o Minas rumo à vitória sobre a equipe de Uberlândia. Do lado do Praia Clube, o oposto Franco o grande nome, mas a quantidade de erros do time pesou para o resultado negativo.
As equipes mineiras, agora, voltam suas atenções para a estreia na Superliga Masculina, marcada para 24 de outubro. Um dia antes, o Cruzeiro enfrenta o Campinas às 21h (de Brasília), pela disputa da Supercopa, em São José, Santa Catarina.
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Confira a tabela do Mineiro masculino de vôlei 2026
Semifinal
- 9/10: Minas 3x0 Monte Carmelo - 25/13, 26/24 e 25/18
- 0/10: Cruzeiro 0x3 Praia Clube - 25/23, 25/20 e 25/22
Disputa de 3º Lugar
- 11/10: Monte Carmelo 0x3 Cruzeiro - 20/25, 22/25 e 22/25
Final
- 11/10: Minas 3x0 Praia Clube - 25/21, 25/21 e 25/19
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