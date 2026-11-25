Quem tem mais, tem quatro! O Brasil terá presença importante no calendário da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2027. A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou nesta quarta-feira (25) os grupos e os países que receberão as etapas da próxima edição, com o território brasileiro entre os principais destinos da competição. Ao todo, serão quatro semanas de jogos no país, duas no torneio feminino e outras duas no masculino.

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A distribuição marca uma novidade para o vôlei nacional: o Brasil receberá uma etapa na primeira e outra na terceira semana da fase preliminar, em ambos os naipes. A primeira sede confirmada é São Paulo, que fará sua estreia na VNL e receberá os jogos da semana inaugural feminina e masculina. A segunda cidade brasileira ainda não foi anunciada oficialmente.

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O calendário também coloca o país em posição de destaque entre os anfitriões. No feminino, apenas a China terá o mesmo número de etapas em casa, com duas semanas de jogos. No masculino, por sua vez, o Brasil será o único país a receber duas fases da competição, enquanto os demais anfitriões terão uma cada.

Retorno de peso na VNL

A edição de 2027 também marcará a volta da Rússia às competições internacionais de seleções. Depois de quase cinco anos afastadas dos torneios organizados pela FIVB, as equipes masculina e feminina russas estão confirmadas na Liga das Nações, justamente em uma temporada que terá ampliação no número de participantes.

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Com a inclusão dos russos, a VNL passará excepcionalmente de 18 para 19 seleções em cada naipe. A mudança também garante a participação da Eslovênia no feminino e da Finlândia no masculino, que conquistaram suas vagas pelo desempenho esportivo.

O sorteio dos grupos colocou as duas equipes russas na primeira semana de disputas no Brasil. Assim, tanto a seleção feminina quanto a masculina poderão enfrentar os russos diante da torcida brasileira, em um dos encontros mais aguardados da fase inicial.

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Calendário da VNL 2027

A programação da próxima edição começa em junho, com as mulheres abrindo a disputa no dia 2. Uma semana depois, em 9 de junho, será a vez das seleções masculinas entrarem em quadra. As fases preliminares serão disputadas em três semanas, com uma pausa entre a segunda e a terceira rodada.

Cada seleção fará 12 partidas na primeira fase, divididas em quatro jogos por semana. Ao término dessa etapa, as oito melhores equipes de cada categoria avançarão à fase final, que definirá os campeões.

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Confira as datas:

VNL feminina: fase preliminar de 2 de junho a 11 de julho; fase final de 21 a 25 de julho.

fase preliminar de 2 de junho a 11 de julho; fase final de 21 a 25 de julho. VNL masculina: fase preliminar de 9 de junho a 18 de julho; fase final de 28 de julho a 1º de agosto.

As cidades que receberão as fases finais, assim como os ginásios e a tabela detalhada de partidas, ainda serão anunciados pela organização.

Brasil estreia contra a Itália na VNL feminina

A seleção brasileira feminina terá um desafio de peso logo na abertura da competição. O primeiro jogo da VNL 2027 será justamente entre Brasil e Itália, em confronto que reúne duas equipes que terminaram a edição anterior no pódio: as brasileiras ficaram com a prata, enquanto as italianas conquistaram o bronze.

A partida está marcada para 2 de junho, na primeira semana do torneio. Além da Itália, o grupo brasileiro contará com Polônia, Holanda, Sérvia, Rússia e República Tcheca.

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Na segunda semana, a equipe comandada por José Roberto Guimarães viajará aos Estados Unidos. As adversárias serão as donas da casa, Japão, Sérvia, França e Bélgica. Já o encerramento da fase preliminar acontecerá novamente em solo brasileiro, com China, Sérvia, Alemanha, Tailândia e Ucrânia na mesma chave.

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Seleção masculina também terá desafios em casa

No masculino, o Brasil também começará sua caminhada diante da torcida. A partir do dia 9 de junho, a equipe de Bernardinho estará no grupo sediado em São Paulo, ao lado de Rússia, Japão, Bulgária, Alemanha, Argentina e Irã.

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A segunda parada será na França. Na ocasião, os brasileiros terão pela frente os anfitriões, além de Polônia, Ucrânia, Argentina e Cuba. Para fechar a primeira fase, a seleção voltará ao Brasil, onde dividirá a chave com Eslovênia, Sérvia, Argentina, Finlândia e Bélgica.