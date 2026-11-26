Zé Roberto concretiza sonho da renovação do vôlei no Barueri: 'Caminho certo'
Idealizador e primeiro treinador da história da equipe colhe frutos do projeto de formação na Seleção Brasileira
"Compromisso é com a formação". Em poucas palavras, José Roberto Guimarães define, de forma direta e objetiva, o que é o Barueri Volleyball Club. Um time que, completando a primeira década em atividade em 2026, continua com o mesmo propósito: permitir que jovens atletas se desenvolvam e estejam integradas ao processo de renovação do vôlei feminino brasileiro.
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O sonho do idealizador do projeto tem cada vez mais ganhado forma e gerado frutos que hoje são colhidos pela Seleção Brasileira. Somente este ano, entre as Seleções A e B, 18 jogadoras convocadas foram reveladas ou passaram em algum momento da carreira pelo Barueri, seja na base ou no profissional.
— Ver tantas meninas que passaram pelo Barueri vestindo a camisa da Seleção é a maior recompensa que um treinador pode ter. Mas o mérito é delas, que trabalharam muito. A gente só tentou dar oportunidade e um ambiente para elas se desenvolverem — declarou Zé Roberto, em entrevista exclusiva ao Lance!.
O ambiente a que o gestor se refere conta com equipes nas categorias sub-17, sub-19 e sub-21 e adulta, além de um centro de treinamento próprio na cidade, o Sportville. Mais de 500 meninas já usufruíram dessa estrutura, não necessariamente alcançando a Superliga ou a Seleção, mas sendo formadas para a vida.
— Por outro lado, também me orgulho quando alguma deixa o voleibol para cursar uma boa faculdade. Mesmo trilhando novos caminhos, sinto que a missão foi cumprida. Ajudamos, por meio da formação acadêmica e pessoal, a seguir os sonhos dela — explicou Zé.
Quem escolheu seguir nas quadras tem em quem se inspirar. Na história recente da Seleção Brasileira, não faltam nomes que surgiram em Barueri: Diana, Luzia, Tainara, Kisy, Lorena, Jheovana, entre várias outras. Já as campeãs olímpicas Thaisa, Jaqueline e Dani Lins, deixaram suas marcas nos primeiros anos do projeto. As Chiquititas, como são apelidadas as atletas que passam pelo clube, são motivo de orgulho frequente para seu mentor.
— Não é um jogo específico, sabe? São os momentos em que você vê uma menina de 17, 18 anos entrar numa Superliga contra atletas experientes e não se esconder. Ou quando uma delas recebe a primeira convocação e te liga emocionada. Isso mostra que o caminho está certo — afirmou.
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Zé Roberto abre mão de conquistas materiais pelo processo
Com as taças da Superliga B de 2017 e do Campeonato Paulista de 2019, a galeria de títulos ainda espaçosa da equipe profissional não traduz as verdadeiras conquistas da iniciativa. Zé Roberto procurou priorizar a oferta de oportunidades para jovens talentos, primeiro na dupla função de técnico e gestor e depois apenas à frente da gestão. Ao possibilitar o primeiro contato de muitas delas com o vôlei de alto rendimento, ele abriu mão de montar elencos poderosos, que poderiam vir a gerar resultados mais chamativos.
Sem deixar esse ideal para trás, o Barueri se tornou um time de campanhas sólidas. Depois de chegar à Superliga A em 2017/18, manteve-se na elite e fez presença nos playoffs em sete temporadas. Avançar a uma semifinal ou até mesmo ter a chance de disputar um título fica em segundo plano para o treinador, que continua tendo a formação de novas jogadoras como objetivo principal.
— Compromisso é com a formação, e às vezes isso significa perder jogos que um time montado só para ganhar não perderia. Cada temporada a equipe fica mais madura. Com estrutura, continuidade e o apoio dos parceiros, por que não sonhar com títulos? Só que o título vai ser consequência do trabalho, não o objetivo em si — concluiu.
Zé Roberto comandou o Barueri do ano da sua fundação até 2022/23 e permanece com a última palavra nas decisões envolvendo a administração do projeto. Como gestor, trabalha ativamente para defender os interesses do clube e captar patrocinadores.
O cargo deixado à beira da quadra passou a ser de Wagão, seu auxiliar na Seleção Brasileira. Atualmente o time compete pelo nome de Paulistano/Barueri, por conta da parceria com o Club Athletico Paulistano.
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