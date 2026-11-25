Atento às constantes transformações do vôlei enquanto esporte e modelo de negócios, José Roberto Guimarães decidiu que era a hora de explorar um novo território na sua já consagrada trajetória. Aos 72 anos, o treinador terá a primeira experiência à frente de um time nos Estados Unidos, mais precisamente em Los Angeles, cidade que receberá os Jogos Olímpicos de 2028.

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— É um desafio enorme e, também, uma oportunidade. Para mim, os Estados Unidos são hoje o país com maior potencial de crescimento no esporte, e eles olham para o esporte feminino como o grande futuro do esporte mundial — afirmou ao Lance!, justificando a escolha pelo Los Angeles Orbit, da League One Volleyball (LOVB).

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O tricampeão olímpico é um dos principais nomes confirmados para a temporada 2026/27, a terceira da liga profissional norte-americana. Ele compõe um grupo de 11 brasileiros, entre atletas e membros de comissões técnicas, espalhados por 10 clubes diferentes.

A franquia de Los Angeles é uma das quatro estreantes no campeonato, que conta com o maior número de participantes desde a fundação. O movimento de expansão contínua, impulsionado pela chegada de grandes investidores de outras ligas esportivas, saltou os olhos de Zé Roberto para a oportunidade de testemunhar de perto o crescente potencial do vôlei feminino no país.

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— Tem gente muito grande apostando nisso: donos de times da NFL e da NBA, empresários como o Alexis Ohanian, que é o dono do Los Angeles, e atletas como a Candace Parker e a Lindsey Vonn. Quando você vê um movimento desse tamanho, dá vontade de fazer parte.

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Um intercâmbio para conhecer o novo

A LOVB simboliza a consolidação de um sonho antigo nos Estados Unidos. O país não possuía uma competição profissional de alto nível no vôlei, como a NBA, no basquete, e a NFL, no futebol americano. Até então, os esforços eram concentrados em clubes formadores e equipes universitárias, que agora fazem parte do projeto de desenvolvimento da liga recém-criada, como explica Zé Roberto.

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— São mais de 90 clubes de formação no país inteiro, com milhares de meninas, ligados à liga profissional. Cada time profissional funciona como uma franquia: um grupo de investidores compra o clube e passa a disputar a liga.

A passagem pelo Los Angeles Orbit não afastará o treinador dos cargos já ocupados na Seleção Brasileira feminina e no Barueri, onde atua como gestor. Ele afirma, inclusive, que o interesse em treinar nos Estados Unidos está alinhado ao compromisso com a captação de patrocinadores e a formação de novas atletas no Brasil.

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— Vou para lá como técnico e gestor na LOVB, mas continuo gestor do projeto aqui, e quero que essa experiência ajude o clube a crescer ainda mais. O Barueri já tem um nome forte na formação, e essa ponte com os Estados Unidos abre portas: troca de conhecimento, novas oportunidades para as meninas e novas frentes de patrocínio.

Mudança às vésperas da despedida olímpica

O técnico José Roberto Guimarães durante execução do hino nacional em jogo da VNL (Foto: Volleyball World)

Zé Roberto voltará a estar à beira da quadra depois de uma temporada afastado do exercício por clubes. Seu último trabalho foi pelo Turk Hava Yollari, entre 2023 e 2025, período que coincidiu com o momento de ascensão da Turquia no cenário de seleções.

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Dessa vez, o treinador assume uma equipe na cidade onde, em pouco menos de dois anos, estará disputando sua nona e última Olimpíada na função. Questionado, ele desmentiu que a opção pelo Los Angeles Orbit tenha sido motivada apenas pelo fato de ter maior proximidade com potenciais adversárias da Seleção Brasileira, mas reconheceu a chance de estreitar as relações com a sede dos Jogos.

— Olha, não foi esse o motivo. Foi uma oportunidade profissional, um projeto que me encantou. Claro que estar lá, conhecer o ambiente, a cidade e como o vôlei é vivido nos Estados Unidos acaba sendo uma experiência valiosa. Mas observar adversárias a gente faz o tempo todo, com vídeos e com análises.

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Zé Roberto confirmou que deixará o comando da Seleção após as Olimpíadas de Los Angeles 2028. O anúncio foi feito em setembro, depois da confirmação da vaga no torneio, com a conquista do Sul-Americano. O treinador é o único a conquistar três ouros olímpicos: em Barcelona 1992, com a Seleção masculina, Pequim 2008 e Londres 2012, com a Seleção feminina.