O Osasco deve contar com a ponteira norte-americana Payton Caffrey na disputa do Campeonato Mundial Feminino de Clubes de Vôlei de 2026. A participação da atleta foi revelada por Carol Gattaz, ex-companheira de equipe e amiga pessoal da jogadora, durante o programa Levantou, Cortou, da GE TV, na última segunda-feira (23). O torneio será realizado entre os dias 8 e 13 de dezembro, em São Paulo.

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Aos 28 anos, Payton Caffrey disputou as duas últimas temporadas pelo Dentil Praia Clube. Pela equipe de Uberlândia, conquistou o título da Superliga Feminina 2025/2026 e integrou a seleção das melhores jogadoras da competição. Em junho deste ano, a ponteira também foi anunciada como reforço do Minnesota Forge para a temporada 2027 da Major League Volleyball (MLV), uma das ligas profissionais dos Estados Unidos.

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Durante o programa da GE TV, Carol Gattaz destacou a adaptação da norte-americana ao vôlei brasileiro e sua importância para o grupo. As duas atuaram juntas no Praia Clube nas últimas temporadas e construíram uma relação de amizade. A ex-central, que encerrou a carreira nas quadras em 2026, será uma das madrinhas do casamento de Caffrey, marcado para julho, nos Estados Unidos.

— Eu conversei com ela porque é uma amiga pessoal. Então, ela vai ser uma das ponteiras que vai ajudar o Osasco nesse Mundial — disse Gattaz.

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A participação da ponteira atende a uma necessidade do técnico Luizomar de Moura. O Osasco não poderá contar com Tifanny em razão das novas regras de elegibilidade da CBV e da FIVB, enquanto Mari Brambilla se recupera de uma lesão no tornozelo. O anúncio oficial ainda não foi feito pelo clube paulista.

A norte-americana já aparecia na lista inicial de inscritas do clube para o Mundial, divulgada em 13 de novembro. Caffrey foi um dos destaques da campanha do Praia Clube na edição de 2025 da competição internacional. Na disputa do bronze, justamente contra o Osasco, foi a maior pontuadora do time mineiro, com 18 bolas no chão. Na ocasião, o Praia Clube terminou com o quarto lugar.

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Payton Caffrey em Praia Clube x Tijuca pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Bruno Cunha)

Osasco no Mundial de Clubes

Medalhista de bronze na edição de 2025, o Osasco está no Grupo A do Mundial de Clubes de 2026, ao lado de Eczacibasi, da Turquia, NEC Red Rockets, do Japão, e Alianza Lima, do Peru.

A equipe paulista estreia em 8 de dezembro, às 20h30 (horário de Brasília), contra o Alianza Lima, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. Na sequência, enfrenta o Eczacibasi, no dia 9, e o NEC Red Rockets, no dia 10 — ambos os jogos também às 20h30.

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Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às semifinais, marcadas para 12 de dezembro. A final será disputada no dia 13.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.