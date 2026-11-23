Um dos maiores clássicos do vôlei brasileiro, Sesc RJ Flamengo e Osasco duelam pela sétima rodada da fase classificatória da Superliga Feminina 2026/27 nesta segunda-feira (23). A bola sobe às 21h (de Brasília) no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). ATUALIZAÇÃO: Sesc RJ Flamengo 1 x 0 Osasco.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Sesc Flamengo 1 25 22 0 Osasco 0 16 22 0

2º SET

Após grande rali, Simone Lee ataca na rede: 22 a 22 Juju bloqueia Stysiak: 22 a 20 Stysiak ataca, Laís defende e bola não volta: 21 a 20 Stysiak ataca para fora: 21 a 18 Tainara passa pelo bloqueio e pontua: 20 a 18 Osasco diminui no bloqueio de Amanda: 17 a 16 Jaque Schmitz ataca na paralela e consegue desvio: 15 a 14 Simone Lee ataca para fora: 15 a 12 Stysiak bloqueia Tainara: 13 a 11 Amanda crava side-out no fundo: 11 a 11 Tainara explora o bloqueio: 10 a 9 Anastasia explora o bloqueio: 8 a 8 Lorena bloqueia Stysiak: 7 a 6 Ace de Tainara: 5 a 5 Bloqueio de Tainara: 5 a 4 Lays, em bola de tempo, faz 5 a 3 Osasco passa à frente com Stysiak: 3 a 2 Tainara crava contra-ataque na diagonal: 2 a 1

1º SET

Ace de Simone Lee para fechar o set a favor do Sesc Flamengo: 25 a 16 Juju vira bola de primeiro tempo: 24 a 16 Bloqueio de Tainara: 23 a 15 Bloqueio de Anastasia: 21 a 15 Bloqueio de Jaque Schmitz: 21 a 13 Simone Lee explora o bloqueio pela entrada: 20 a 13 Stysiak crava no fundo da quadra: 19 a 13 Arbitragem marca toque na rede do Sesc Flamengo: 17 a 10 Arbitragem marca quarto toque de Osasco: 16 a 8 No contra-ataque, Simone Lee faz 14 a 7 Simone Lee crava na paralela: 12 a 5 Ace de Lorena: 10 a 5 Bloqueio de Simone Lee: 8 a 4 Simone Lee pontua pela entrada: 7 a 4 Stysiak passa pelo bloqueio no contra-ataque: 5 a 4 Stysiak vira side-out pela saída: 4 a 2 Bloqueio de Juju: 3 a 0

Escalação do Sesc Flamengo: Giovanna (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Mikaela (ponteiras); Lorena e Juju (centrais); Laís (líbero). Técnico: Bernardinho.

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Escalação do Osasco: Marta Bechis (levantadora); Stysiak (oposta); Amanda Campos e Anastasia Guerra (ponteiras); Lays e Larissa Besen (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

PRÉ-JOGO

Reta final de aquecimento. Faltam cinco minutos para a bola subir!

Jogadoras de Sesc Flamengo e Osasco aquecem antes de clássico pela Superliga (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Impedida de jogar pelos novos critérios de elegibilidade para competições femininas da CBV, Tifanny marca presença no Maracanãzinho e acompanha o duelo ao lado da delegação do Osasco.

Tifanny acompanha Sesc Flamengo x Osasco na Superliga (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Tem jeito melhor de começar o pós-feriado, "vôleifã"? Clássico da Superliga, Maracanãzinho... E você vai acompanhar tudo aqui com a gente! 😉

Campanhas das equipes

Sesc Flamengo

1º lugar com 6 vitórias e 18 pontos;

É a única equipe que ainda não perdeu sets no campeonato. São seis triunfos seguidos, o último deles contra o Sesi Bauru, fora de casa.

Osasco

5º lugar com 5 vitórias, 1 derrota e 15 pontos;

Depois de sofrer o primeiro revés no campeonato — um tie-break contra o Sesi Bauru no José Liberatti —, reencontrou o caminho da vitória ao bater o Pinheiros em sets diretos na última rodada, também em casa.

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Formato da competição

A Superliga de vôlei é dividida entre fase classificatória e playoffs. Na fase classificatória, as 12 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 partidas ao fim desta etapa, sendo metade em casa e a outra metade fora. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Superliga B na temporada seguinte. Dois times permanecem na elite.

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Nos playoffs, são feitos cruzamentos entre os oito classificados: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim sucessivamente. A disputa nas quartas e na semifinal acontece em séries de melhor de três jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra no confronto decisivo, se necessário.

Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogo único pelo título, em um ginásio neutro escolhido previamente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O local e a data da final ainda não foram divulgados.