Neste ano, Karina Souza estava perto de representar a Seleção principal feminina de vôlei pela primeira vez na carreira. Mas uma lesão sofrida em jogo-treino, em setembro, interrompeu seus planos. Ainda em processo de recuperação, a ponteira do Sesc RJ Flamengo voltou a atuar na rede nesta segunda-feira (23), na vitória sobre Osasco por 3 sets a 1 (25/16, 30/28, 10/25 e 25/16) pela sétima rodada da Superliga.

Karina havia feito a estreia na competição no triunfo sobre o Sesi Bauru na última terça-feira (17) por 3 a 0 (25/19, 25/16 e 26/24), mas entrou apenas para sacar na reta final do terceiro set. Já no clássico contra Osasco, no Ginásio do Maracanãzinho, vieram as primeiras oportunidades na rede.

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Nos momentos em que esteve em quadra, a ponteira de 27 anos contribuiu com apenas um ponto, mas que, para ela, significou uma volta por cima, ainda que com ressalvas. Karina deixou claro não estar 100% recuperada e afirmou ainda sentir dores no tornozelo direito, local onde sofreu a fratura ao se deslocar para fazer um passe em jogo-treino da Seleção em Saquarema (RJ).

— Ainda não estou 100%, estou ainda recuperando a força, ainda não está 100% igual nas pernas, ainda sinto dor no pé, sim. Então, é um passinho de cada vez. É, estou feliz, sim, por ter entrado, ter começado a entrar um pouquinho na rede, que é mais complicada a situação, mas, de passo a passo, de semana em semana, as coisas estão melhorando — disse Karina ao Lance!.

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Karina foi campeã da Copa Sul-Americana de 2026 com a Seleção Brasileira B (Foto: Reprodução/Instagram)

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A 'briga' entre ponteiras no Sesc RJ Flamengo

De volta à ação, Karina precisará buscar sua vaga no time de Bernardinho. Titular absoluta em 2025/26, a jogadora viu Ariele chegar nesta temporada, e a jovem Mikaela despontar e ganhar espaço na equipe ao lado da consolidada Simone Lee.

Ao fim do jogo desta segunda (23), Karina classificou a disputa como "boa" e exaltou as atuações de Mikaela. A ponteira de 19 anos, formada na base do Tijuca, é considerada "de composição" e eleva o nível da recepção rubro-negra. Não à toa, a jovem de 1,81m é dona do sexto passe mais eficiente da Superliga 2026/26, segundo estatísticas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

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— A disputa está boa. A Mikaela está muito bem, graças a Deus. Ela está ajudando bastante a equipe, e isso é muito importante, porque uma ponteira de composição faz muito bem, é muito importante. A gente não coloca tanta importância assim, mas o jogo acontece pela gente também, pela líbero, pela composição de passe, pela composição de defesa. Então, ela está muito bem, graças a Deus, e o time também está muito bem.

Mikaela passa em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Karina na Seleção Brasileira

Jogadora do Sesc Flamengo desde 2024/25, Karina foi convocada primeiramente para a Seleção B e foi titular na campanha do título da Copa Sul-Americana nesta temporada. Após a dissolução da equipe comandada por Wagão, ela foi chamada para o time de José Roberto Guimarães e, antes da lesão que a tirou das quadras, brigava por vaga entre as 14 inscritas no Campeonato Sul-Americano. A competição terminou com título e vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 para o Brasil.

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