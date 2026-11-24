Ponteira do Sesc Flamengo volta a atacar após lesão na Seleção: 'Dor'
Karina fraturou o tornozelo em setembro e foi acionada na rede na Superliga pela primeira vez nesta segunda-feira (23)
Neste ano, Karina Souza estava perto de representar a Seleção principal feminina de vôlei pela primeira vez na carreira. Mas uma lesão sofrida em jogo-treino, em setembro, interrompeu seus planos. Ainda em processo de recuperação, a ponteira do Sesc RJ Flamengo voltou a atuar na rede nesta segunda-feira (23), na vitória sobre Osasco por 3 sets a 1 (25/16, 30/28, 10/25 e 25/16) pela sétima rodada da Superliga.
Karina havia feito a estreia na competição no triunfo sobre o Sesi Bauru na última terça-feira (17) por 3 a 0 (25/19, 25/16 e 26/24), mas entrou apenas para sacar na reta final do terceiro set. Já no clássico contra Osasco, no Ginásio do Maracanãzinho, vieram as primeiras oportunidades na rede.
Nos momentos em que esteve em quadra, a ponteira de 27 anos contribuiu com apenas um ponto, mas que, para ela, significou uma volta por cima, ainda que com ressalvas. Karina deixou claro não estar 100% recuperada e afirmou ainda sentir dores no tornozelo direito, local onde sofreu a fratura ao se deslocar para fazer um passe em jogo-treino da Seleção em Saquarema (RJ).
— Ainda não estou 100%, estou ainda recuperando a força, ainda não está 100% igual nas pernas, ainda sinto dor no pé, sim. Então, é um passinho de cada vez. É, estou feliz, sim, por ter entrado, ter começado a entrar um pouquinho na rede, que é mais complicada a situação, mas, de passo a passo, de semana em semana, as coisas estão melhorando — disse Karina ao Lance!.
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A 'briga' entre ponteiras no Sesc RJ Flamengo
De volta à ação, Karina precisará buscar sua vaga no time de Bernardinho. Titular absoluta em 2025/26, a jogadora viu Ariele chegar nesta temporada, e a jovem Mikaela despontar e ganhar espaço na equipe ao lado da consolidada Simone Lee.
Ao fim do jogo desta segunda (23), Karina classificou a disputa como "boa" e exaltou as atuações de Mikaela. A ponteira de 19 anos, formada na base do Tijuca, é considerada "de composição" e eleva o nível da recepção rubro-negra. Não à toa, a jovem de 1,81m é dona do sexto passe mais eficiente da Superliga 2026/26, segundo estatísticas da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
— A disputa está boa. A Mikaela está muito bem, graças a Deus. Ela está ajudando bastante a equipe, e isso é muito importante, porque uma ponteira de composição faz muito bem, é muito importante. A gente não coloca tanta importância assim, mas o jogo acontece pela gente também, pela líbero, pela composição de passe, pela composição de defesa. Então, ela está muito bem, graças a Deus, e o time também está muito bem.
Karina na Seleção Brasileira
Jogadora do Sesc Flamengo desde 2024/25, Karina foi convocada primeiramente para a Seleção B e foi titular na campanha do título da Copa Sul-Americana nesta temporada. Após a dissolução da equipe comandada por Wagão, ela foi chamada para o time de José Roberto Guimarães e, antes da lesão que a tirou das quadras, brigava por vaga entre as 14 inscritas no Campeonato Sul-Americano. A competição terminou com título e vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028 para o Brasil.
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