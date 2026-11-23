Sesc Flamengo x Osasco na Superliga: horário e onde assistir
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (23) pela sétima rodada
O maior clássico do vôlei nacional ganha mais um capítulo nesta segunda-feira (23). Sesc RJ Flamengo e Osasco se enfrentam pela sétima rodada da Superliga feminina de vôlei 2026/27 no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A partida tem início às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.
Líder e sem nenhum set perdido após seis partidas, o Sesc Flamengo acumula 18 pontos na Superliga 2026/27. Na última rodada, venceu o até invicto Sesi Bauru por 3 sets a 0, fora de casa, nas parciais 25/19, 25/16 e 26/24.
Já o Osasco tem uma derrota e soma 15 pontos na quinta posição, também com seis jogos disputados. No último compromisso pela Superliga, superou o Pinheiros por 3 sets a 0, em parciais terminadas em 25/17, 25/19 e 25/17.
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🏐✅ Ficha técnica
Sesc RJ Flamengo x Osasco - Superliga feminina de vôlei - 7ª rodada
📅 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)
Veja a tabela da Superliga ao final da 6ª rodada
|Pos.
|Equipe
|Partidas
|Vitórias
|Derrotas
|Razão de sets
|Pontos
1º
Sesc RJ Flamengo
6
6
0
18:0
18
2º
Minas
6
6
0
18:2
17
3º
Sesi Bauru
7
6
1
18:6
17
4º
Praia Clube
6
5
1
16:5
15
5º
Osasco
6
5
1
17:6
15
6º
Brusque
6
3
3
14:11
11
7º
Pinheiros
5
2
3
6:13
4
8º
Barueri
7
1
6
6:18
4
9º
Fluminense
5
1
4
5:14
3
10º
Mackenzie
6
1
5
4:16
3
11º
Londrina
6
0
6
3:18
1
12º
Brasília
6
0
6
2:18
0
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