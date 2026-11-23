O maior clássico do vôlei nacional ganha mais um capítulo nesta segunda-feira (23). Sesc RJ Flamengo e Osasco se enfrentam pela sétima rodada da Superliga feminina de vôlei 2026/27 no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). A partida tem início às 21h (de Brasília), com transmissão ao vivo do Sportv 2 (TV por assinatura). O Lance! acompanha em tempo real.

Líder e sem nenhum set perdido após seis partidas, o Sesc Flamengo acumula 18 pontos na Superliga 2026/27. Na última rodada, venceu o até invicto Sesi Bauru por 3 sets a 0, fora de casa, nas parciais 25/19, 25/16 e 26/24.

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Já o Osasco tem uma derrota e soma 15 pontos na quinta posição, também com seis jogos disputados. No último compromisso pela Superliga, superou o Pinheiros por 3 sets a 0, em parciais terminadas em 25/17, 25/19 e 25/17.

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Osasco venceu o Pinheiros na Superliga feminina 2026/27 (Foto: Carolina Oliveira/Osasco Voleibol Clube)

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🏐✅ Ficha técnica

Sesc RJ Flamengo x Osasco - Superliga feminina de vôlei - 7ª rodada

📅 Data e horário: segunda-feira, 23 de novembro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura)

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Veja a tabela da Superliga ao final da 6ª rodada