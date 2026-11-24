Luizomar leva 'coisas positivas' de derrota para o Sesc Flamengo na Superliga
Técnico valorizou o desempenho das jogadoras de Osasco em duas parciais do duelo disputado no Maracanãzinho
Mesmo com a derrota diante do Sesc RJ Flamengo pela sétima rodada da Superliga feminina de vôlei, nesta segunda-feira (23), Luizomar de Moura adotou um tom construtivo após a partida. Para o técnico do Osasco, a atuação da equipe, ainda que inconstante, tem pontos a serem levados para o restante da temporada.
A equipe paulista entrou em baixo ritmo no Ginásio do Maracanãzinho e viu o Rubro-Negro vencer o primeiro set de forma tranquila, em 25 a 16. Na parcial seguinte, com traços mais acirrados, o Osasco teve oportunidades de fechar o set, mas desperdiçou. Na sequência, o Osasco venceu por um imponente 25 a 10. Assim, para Luizomar, devem ser levados para frente os desempenhos do segundo e terceiro sets, antes do Sesc Flamengo fechar a partida em 3 a 1 (25/16, 30/28, 10/25 e 25/16).
— Fizemos dois grandes sets. No segundo set, tivemos a oportunidade de vencer; tivemos bolas decisivas que a gente acabou desperdiçando. E depois fizemos um bom terceiro set contra uma equipe que manteve a base da temporada passada, está muito entrosada, uma equipe que está fazendo uma grande competição — até então não tinha nem perdido nenhum set. Então a gente tem que levar daqui as coisas positivas, porque, né, estamos enfrentando dificuldades durante a competição — disse Luizomar de Moura ao Lance!
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Planejamento afetado e busca por reforços
O treinador também explicou que o momento da equipe passa por dificuldades físicas que interferiram no planejamento inicial da temporada, citando especificamente as situações de lesão de Mari Brambilla e da inelegibilidade de Tifanny. Sobre Brambilla, Luizomar informou que o departamento médico e a comissão técnica tentam acelerar sua recuperação para que ela possa reforçar o grupo e participar do Mundial de Clubes, que tem início em 8 de dezembro.
Diante das baixas na posição de ponteira, o Osasco inscreveu Natália Zilio, Payton Caffrey e Pri Daroit para a disputa do torneio internacional. Questionado se há algum acordo fechado com alguma delas, Luizomar esclareceu que a inscrição atendeu a uma questão de prazo e regulamento, deixando a confirmação de eventuais contratações a cargo da diretoria.
— Isso é a diretoria que poderia responder. Eu indiquei, e tinha um prazo de inscrição, então a gente primeiro tentou fazer o quê? Manter dentro do regulamento, né? E vamos ver se a gente consegue trazer uma das três.
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O técnico também comentou a inscrição da ex-líbero e ídola do Osasco, Camila Brait, na lista larga do Mundial de Clubes. Segundo ele, a presença da jogadora vai além da questão técnica dentro de quadra, passando também pelo peso histórico e liderança da atleta no clube.
O que vem aí para Osasco?
Atual quinto colocado da tabela da Superliga, o Osasco enfrenta o Praia Clube nesta sexta (27), às 21h (de Brasília), em jogo adiantado da nona rodada. A equipe paulista tem 15 pontos somados após cinco vitórias em sete jogos na competição.
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